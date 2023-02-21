فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يواصل التدريبات العملية لعناصر الدفاع المدني السوري للحالات الطارئة

المصدر: وام

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يواصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في مقرة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية السورية التدريبات العملية لتأهيل وتدريب عناصر من رجال الدفاع المدني السوري في التعامل مع الحالات الطارئة بحرفية .

ويتلقى المشاركون في الدورة العديد من الموضوعات العملية بعد انتهائهم من العملية النظرية ذات العلاقة بطبيعة عمل الدفاع المدني وخاصة في مجال البحث والإنقاذ الذي يحتاج إلى التدريب الجيد وذلك من أجل الارتقاء بأدائهم.

تأتي الدورة في إطار التعاون الثنائي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سوريا العربية الشقيقة ، وانطلاقًا من الحرص على تبادل ونقل التجارب والخبرات والمعارف في مجال البحث والإنقاذ والطوارىء وفي إطار عملية “ الفارس الشهم 2 ” .

وقال المقدم حمد محمد الكعبي قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في سوريا إن الدورة التدريبية التي اشتملت في بدايتها على الدروس النظرية وتم الانتقال لتطبيق الدروس العملية ميدانيا على حالات واقعية عكست المستوى التدريبي الجيد للمشاركين الذين تلقوه خلال هذه الدورة والتعامل بحرفية على المعدات الفنية المتطورة والمخصصة للبحث والإنقاذ وتم من خلالها تقييم كفاءات المنتسبين في الدورة والوصول بهم إلى درجة الاحتراف وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء واجباتهم بمهنية وكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن المعدات التي يتم التدريب عليها من قبل رجال الدفاع المدني أهدتها الدولة لصالح الدفاع المدني السوري بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والمخصصة للبحث والإنقاذ والمستخدمة في عمليات "الفارس الشهم 2" .

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