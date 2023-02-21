«إيدج» توقع عقداً بمليار يورو مع بحرية أنغولا

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت مجموعة إيدج عقداً بقيمة مليار يورو، تقوم بموجبه شركة بناء السفن الرائدة «أبوظبي لبناء السفن»، ببناء أسطول من الفرقاطات المتطورة بطول 71 متراً للبحرية الأنغولية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2023.

وتعتبر الفرقاطة BR71 MKII، سفينة متطورة للغاية، مزودة بأنظمة مهام حديثة، بما في ذلك الرادار ثلاثي الأبعاد، ومجموعة الحرب الإلكترونية، والاتصالات الآمنة، ومدفع رئيس، وأنظمة صواريخ أرض - أرض وأرض - جو.

وقال خالد البريكي رئيس قطاع المنصات والأنظمة في إيدج: يمثل توقيع صفقة التصدير الدفاعية البالغة قيمتها مليار يورو، إنجازاً بالغ الأهمية لمجموعة إيدج وشركة أبوظبي لبناء السفن.

وهذا يوضح نهجنا الاستراتيجي، والتزامنا الراسخ بزيادة الصادرات الوطنية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. ومن جانبه، قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: تعد الفرقاطة BR71 MKII، سفينة متقدمة للغاية، قادرة على أداء مهام متعددة لتأمين ساحل أنغولا البالغ طوله 1600 كيلومتر.

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