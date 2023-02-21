«قرموشة» طائرة إماراتية للاستطلاع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم تصميم الطائرة المسيرة الخفيفة «قرموشة» من إنتاج شركة أداسي الإماراتية للقيام بمهام المراقبة الجوية، مما يسمح للجيوش بالاحتفاظ بالمروحيات المأهولة لاستخدامها في المهام الحساسة، كما يمكنها نقل حمولات تزن 120 كيلوغراماً تقريباً وبقدرة على الطيران لمدة 8 ساعات ولمسافة 150 كيلومتراً.

وقال محمد النعيمي مدير إدارة البرامج في شركة أداسي، إنه يمكن استخدام المسيرة في العمليات المدنية مثل عمليات الاستطلاع والمراقبة، لافتاً إلى أن الشركة تستعرض أيضاً وللمرة الأولى في آيدكس 2023 أنظمة الطائرات المسيرة اللوجستية كيو أكس 50، وهي طائرة عمودية لديها القدرة على الطيران والإقلاع عمودياً لثلاث ساعات ونصف، وحمل ونقل حمولات وشحنات مختلفة يمكن أن تصل إلى 100 كيلوغرام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز