11 حلاً في القيادة المسيّرة «صنعت في الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت مجموعة «إيدج» عن 11 حلاً متقدماً في قطاع القيادة المستقلة والمسيّرة، بقدرات محسنة لتطبيقات تشمل المجالات الجوية والبرية والبحرية، وذلك على هامش اليوم الافتتاحي لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، في خطوة ستسهم في تعزيز مكانة «إيدج» كمجموعة رائدة عالمياً في قطاع الدفاع، وكذلك في مجال تطوير وتصنيع الأنظمة المستقلة المتقدمة تكنولوجياً. وتغطي المنتجات والأنظمة المتطورة والجديدة، مجموعة واسعة من المهام، بما يضم عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التكتيكية، والدعم اللوجستي، والعمليات القتالية المعقدة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: يتوّج اليوم استثماراتنا الموسعة في الشركات الرائدة في مجالات الصناعة والابتكار والتطوير السريع للمنتجات، والتي تهدف إلى تنويع عروضنا، وضمان وصول عملائنا المحليين والعالميين إلى الحلول الأكثر تقدماً في السوق. ونعتز بإطلاق مجموعة متكاملة «صُنعت في الإمارات»، من الحلول القائمة على التكنولوجيا المستقلة، والتي ستمكن عملاءنا من توسيع نطاق وصولهم إلى آفاق وأعماق جديدة، عبر بيئات قتالية متعددة.

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