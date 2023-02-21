«ايدج» تكشف عن SKYSHIELD

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت «ايدج»، المجموعة الرائدة في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، SKYSHIELD، النظام الجوي المتكامل متعدد الطبقات والمضاد للطائرات بدون طيار خلال اليوم الافتتاحي لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023».

ويتكون هذا النظام المدمج من مستشعرات متقدمة وأجهزة رادار ثلاثية الأبعاد وكاميرات كهروبصرية ومحددات اتجاه ومؤثرات وجميعها متصلة بنظام القيادة والتحكم الموحد التابع لـ ايدج، كما يوفر إدراكاً فورياً للأحداث، مع القدرة على اكتشاف تهديدات الطائرات المسيرة والتعامل معها وإحباطها تلقائياً باستخدام حلول الخداع والتشويش من ايدج، إلى جانب إجراءات مضادة رئيسية أخرى. ويتمتع نظام SKYSHIELD بتصميم نموذجي للغاية.

وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول للحرب الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية في «ايدج»: نظراً للطلب المتزايد على أنظمة الحماية من الطائرات المسيرة، نحن فخورون بإطلاق SKYSHIELD في الإمارات والأسواق الدولية.

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