انطلاق «آيدكس ونافدكس» بمشاركة دولية واسعة

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري «نافدكس 2023»، اللذين تُنظمهما مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع ويستمران 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم.

وتتزامن نسخة هذا العام مع مرور 30 عاماً على انطلاقة معرض «آيدكس»، الحدث الرائد الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة، وتشارك في الدورة الحالية 65 دولة، بزيادة قدرها 10 % عن الدورة السابقة و200 % مقارنة بالنسخة الأولى خلال عام 1993، فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية إلى 41 جناحاً وطنياً وبنسبة نمو قدرها 17 % مقارنة بالدورة السابقة.

وتشهد الدورة الحالية إقامة معرض «نافدكس» للمرة الأولى في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة في الدورة الحالية لمعرض نافدكس بنسبة 206 % مقارنة بالدورة السابقة، وزادت المساحة الإجمالية بنسبة 35 % لتصل إلى 57 ألف متر مربع.

ويشارك في الدورة الحالية من معرض نافدكس العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى الإمارات، حيث سيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك إضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.

آيدكس

وافتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» بدورته السادسة عشرة وتستمر 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال سموه إن معرض «آيدكس» استطاع أن يرسخ مكانته كأحد أبرز المعارض الدفاعية وأكثرها تأثيراً على الصعيدين الإقليمي والعالمي على مدى العقود الماضية، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تطوير قطاع الصناعات الدفاعية، وتحقيق ريادة الدولة في مختلف مجالات الإنتاج الدفاعي والأمني، وتعزيز دورها في صياغة مستقبل هذا القطاع وتصميم استراتيجياته واكتشاف حلوله وتقنياته، والاستفادة من عائداته الاقتصادية الوفيرة.

وأشار سموه إلى أن مستوى المشاركة الدولية الكبير في فعاليات المعرض هذا العام، يظهر بجلاء تحوله إلى منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات وأكثر الحلول والأنظمة الدفاعية تطورًا، فضلًا عن دوره المحوري في توفير فضاء مفتوح للتلاقي وتبادل الخبرات وإبرام الصفقات بين كبرى الشركات ونخبة المتخصصين في القطاع الدفاعي من جميع أنحاء العالم، متمنيًا للقائمين على تنظيم المعرض والوفود المشاركة فيه النجاح والتوفيق في مهامهم وأعمالهم.

حضر الافتتاح .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي حمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لصاحب السمو رئيس الدولة، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس».

وقد استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رؤساء الوفود المشاركة في معرض «آيدكس» وقام بجولة في عدد من أجنحة الشركات الوطنية والدولية المشاركة في المعرض، اطلع خلالها على أهم المنتجات والمعدات العسكرية وأحدث الأنظمة الدفاعية المعروضة. وشملت جولة سموه معرض «نافدكس»، الذي قدم العارضون فيه أحدث ما توصلت إليه الصناعة من حلول وتقنيات في قطاع الدفاع البحري.

نافدكس

وافتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، فعاليات النسخة الـ7 من معرض الدفاع البحري «نافدكس 2023» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، والذي يعقد تزامناً مع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في دورته الــ16.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن معرض «نافدكس» يقدم منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية العاملة في مجال صناعات الدفاع البحري لعرض أحدث تقنياتها وخدماتها في هذا المجال، بجانب توفيره فرص عقد شراكات بين كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية والأمن البحري.

وتفقد سموه، يرافقه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، عدداً من القطع البحرية والأجنحة الوطنية والدولية المشاركة التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية البحرية من تكنولوجيا وأنظمة.

وتبادل سموه الأحاديث مع المشاركين بشأن أحدث معروضاتهم وأهم ابتكاراتهم من مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية البحرية من أنظمة وآليات وقطع متطورة.

وأشاد سموه بمستوى المشاركات الوطنية وحضورها المتميز في نسختي هذا العام من معرضي «نافدكس» و«آيدكس»، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في المعرضين.

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