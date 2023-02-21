انطلاق «آيدكس ونافدكس» بمشاركة دولية قياسية

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري «نافدكس 2023»، بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم.

وتتزامن نسخة هذا العام مع مرور 30 عاماً على انطلاقة معرض «آيدكس» الحدث الرائد الذي يعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة، وتشارك في الدورة الحالية 65 دولة، بزيادة قدرها 10 % عن الدورة السابقة، فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية إلى 41 جناحاً وطنياً وبنسبة نمو قدرها 17 %. وارتفع عدد الشركات العارضة في الدورة الحالية بمعرض نافدكس بنسبة 206 %، وزادت المساحة الإجمالية بنسبة 35 % لتصل إلى 57 ألف متر مربع.

وشهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، إعلان مجلس التوازن، الجهة الحكومية المستقلة التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في الدولة لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، عن توقيع عدد 11 صفقة، بقيمة إجمالية 4.5 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية.

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