محمد الشرقي يشهد العرض الموسيقي للفرقة العسكرية لشرطة الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - وام)

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة العرض الموسيقي الذي أدته الفرقة العسكرية لشرطة الفجيرة في قاعة البيت متوحد في الإمارة.

وتضمن الحفل مجموعة من المعزوفات الوطنية العربية والأجنبية التي عزفتها الفرقة على أنغام الموسيقى العسكرية، إلى جانب فقرة استعراض الزي الوطني للفرقة.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالأداء الاحترافي العالي لأعضاء الفرقة، مشدداً على ضرورة تطوير المهارات الفردية ونقلها إلى مستوى إبداعي جديد.

حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة واللواء أحمد محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة وعدد من القيادات الشرطية والضباط والأفراد.

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