سلطان القاسمي يشهد افتتاح مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي تستمر فعالياته حتى يوم الاثنين المقبل.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وخميس بن سالم السويدي المستشار بمكتب سمو الحاكم، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وعلي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من كبار المسؤولين، وجمع من الفنانين والكتاب والمثقفين ومحبي المسرح.

مسيرة

استهل الحفل بمادة فيلمية تناولت مسيرة مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي خلال دوراته الثلاث الماضية، وأهم الأعمال الفائزة وأبرز المبادرات التي شهدها المسرح بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وكان أبرزها إنشاء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية والتي أعلن سموه عنها خلال أحد مهرجانات المسرح في الشارقة.

«تاريخ أئمَّة البوسعيد»

إلى ذلك، كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن إطلاق أحدث إصدارات سموه التاريخية، وهو الجزء الرابع من سلسلة سلطان التواريخ، كتاب «تاريخ أئمَّة البوسعيد في عُمان» 1749 - 1856. وأكد سموه أنه بدأ بتاريخ اليعاربة في سلسلة سلطان التواريخ لأنه مكتمل في ذهنه دون مراجع، ولأنه قرر أن يبدأ بالنصر أولاً لا الهزيمة.

وقال سموه، في مداخلة هاتفية، عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة: «الجزء الأول صعب جداً يحتاج فترة من الزمن حتى أستطيع أن أستخرج من هذه المادة لتكون موضوعاً مهماً جداً بالنسبة لعُمان العزيزة علينا.. فالجزء الأول هو دولة عُمان الأولى والجزء الثاني هو الاحتلال البرتغالي وكانت مدته 150 سنة ولا يجوز أن أبدأ به، حيث سيكون بالنسبة للقارئ موضوعاً غير مستساغ، فقررت أن أبدأ بالنصر وليس بالهزيمة، ولذلك اخترت اليعاربة لأنه كان لهم نصر في تلك الفترة».

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