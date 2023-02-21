«القمة العالمية للمرأة» تنطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وغداً القمــة العالميــة للمــرأة 2023 بعنوان «دور القيـادات النسائية في بنـاء السـلام، والاندمـاج الاجتماعـي، وصنـع الازدهـار»، التي ينظّـمها المجلـس العالمــي للمجتمعــات المســلمة، بالتعــاون مــع الاتحــاد النســائي العــام، وذلـك تزامنـاً مـع ذكـرى مـرور مئة عـام مـن حصـول النسـاء علـى الحـق في التصويـت والانتخـاب.

تعقد القمة تزامناً مع تعاظم الحاجة إلى خلق فضاء حواري عالمي للتعبير عن التضامن الإنساني، وتوحيد الجهود لمشاركة وجهات النظر وتبادل الخبرات واقتراح الحلول للتحديات المشتركة، مثل الفجوة بين الجنسين، والعنف الأسري، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، ومعالجة العقبات الفكرية والثقافية التي تقف أمام تمكين المرأة، والتعرف على الفرص والإمكانيات التي تحظى بها المرأة لقيادة المجتمع، مما يؤهلها للعب دور أساسي في مجالات التعليم وتنمية المجتمع.

وتمثل القيــادات النسائية عنــصراً ذا أهمية قصــوى في دعــم الســلم والاندمــاج والازدهــار، خصوصاً في تحقيــق التــوازن بــين الجنسين، وتمكيـن المرأة في عصرنـا الحـالي، وفي ظــل الظــروف الراهنــة، والتحديــات التـي يمـر بهـا العـالم، ومـا يصاحبهـا مـن صراعـات جيوسياسـية وركـود اقتصـادي، فإنه صـار لزامـاً أن تتوحـد سـواعد النسـاء مـن مختلـف الأعـراق والأديـان والثقافـات مـن أجـل مواجهـة التحديـات، وتعزيـز مسـاهماتهن بالحكمــة في بنــاء الســلام، والمســاهمة في تحقيــق التعــافي الاقتصــادي والاندمــاج المجتمعـي.

وتشــهد القمــة العالميــة للمــرأة 2023، مشــاركة عــدد مــن القيــادات النسائية العالميــة البارزة من رئيسات دول، ورئيسات وزراء، ووزيرات، ورائدات الأعــمال والعمــل المجتمعــي، وشخصيات ثقافية وعلمية بــارزة، مــن أكــثر مــن 100 دولــة.

وتناقش المشاركات والمتحدثات، كافـة القضايـا والتحديـات التـي تهـم المرأة في هـذه الظـروف المفصليـة مـن تاريـخ البشريـة، إلى جانب اكتشــاف ســبل بنــاء جســور الســلام، وتحقيــق الاندمــاج، وازدهــار الأوطــان.

وتؤكد رعاية «أم الإمارات» للقمة حرص سموّها وريادتها المتميزة في دعم المرأة الإماراتية، وتمكينها في المجتمع، ودورها الإنساني العظيم، ومكانة سموها التي تحظى بها في المنظمات والهيئات الدولية.

وتتضمن أجندة القمــة العالميــة للمــرأة 2023 كلمة الافتتاح لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وكلمات رئيسية من القيادات النسائية، حول مواضيع الاستدامة، والتغير المناخي.

وتتناول جلسات القمة مواضيع الاستدامة، والعمل الإنساني، والتخفيف من حدة الفقر، لاتخـاذ إجـراءات جديـدة لمعالجـة هـذه المشـكلات مـن خـلال تعزيز دور العمـل الإنسـاني في مواجهـة انتشار الفقـر والتغير المناخي.

وتستعرض جلسات القمة، نمـاذج لإنجـازات خالـدة صنعتها المـرأة في كل بقـاع الأرض في سـجل التاريـخ، للاحتفـاء بهـن وتقديرهـن وتكريمهن عـلى مسـاهماتهن العظيمة في التاريخ المشترك للبشرية.

وتتيح القمة، المجال أمام المشاركات مـن النساء الرائدات للحديـث عـن قصصهـن ونجاحاتهن، وكيـف يسـتثمرن القيادة والتأثير لتحقيـق أثـر مجتمعـي يقـود إلى التغيّـر في المجـالات التـي يعملـن فيهـا، إضافـة إلى الاستماع لقصـص أخـرى مـن نمـاذج رائدة، اسـتثمرن نجاحاتهن في الوسائل والقنـوات المؤثرة لإلهـام الملاييـن مـن النسـاء الأخريـات، وتشـجيعهن عـلى خلـق التغيـر الإيجـابي في بنـاء السـلم، وتحقيـق الاندمـاج الاجتماعـي وصناعـة مستقبل المجتمعـات ونمائها.

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