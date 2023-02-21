إرساء مشروع محطة «المرفأ M2» لتحلية المياه على شركتي «طاقة» و«إنجي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، عن ترسية مشروع محطة «المرفأ M2»، لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون على الائتلاف الفائز بتطوير المشروع، والذي يضمّ كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة «إنجي».

ومن المقرر أن تستحوذ شركة «طاقة» على النصيب الأكبر من أسهم المشروع، وتتولى مهام تشغيل وصيانة المحطة، مشيرة إلى توقيع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» اتفاقية شراء المياه مع كل من «طاقة» و«إنجي».

وتابعت: ستعمل محطة «المرفأ M2» للتناضح العكسي منخفضة الكربون على إنتاج 120 مليون جالون يومياً (حوالي 550,000 متراً مكعباً يومياً)، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على الماء لحوالي 210,000 منزل في إمارة أبوظبي.

وتعدُّ محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 96 % مقارنة بمحطات التحلية الحرارية التقليدية، كما أنها تُسهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه بنسبة تزيد على 85 %.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «نتطلع إلى هذا التعاون الاستراتيجي مع كل من»طاقة«و»إنجي«، لتطوير ثالث أكبر محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي منخفضة الكربون في الدولة.

وأكد أن ذلك المشروع سيسهم في تطوير محطة «المرفأ M2» لتحلية المياه بالتناضح العكسي، وتمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من تسريع مبادرتها الاستراتيجية الرامية إلى فصل عمليات تحلية المياه عن توليد الكهرباء، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف: تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات استثماراتها المتزايدة في تطوير مشاريع التناضح العكسي، وبحلول عام 2030 تتوقع إنتاج أكثر من 90 % من المياه عبر تقنية التناضح العكسي، وذلك من شأنه خفض إجمالي انبعاثات الكربون من إنتاج المياه من 14.6 مليون طن عام 2020 إلى 2.1 مليون طن بحلول عام 2030.

استراتيجية

من جهته قال فريد العولقي المدير التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): تعد «طاقة» شركة المرافق المتكاملة الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي، وهي تفخر بكونها مساهماً رئيسياً في مشروع محطة «المرفأ M2»، التي ستساهم بشكل فاعل في جهود دولة الإمارات نحو إزالة الكربون، ودعم استراتيجية الأمن المائي طويلة الأمد للدولة.

من جانبه قال فريدريك كلاوكس، المدير الإداري لقسم الطاقة الحرارية والتوريد في شركة»إنجي» آسيا الشرق الأوسط وأفريقيا: يسرُّنا القيام بدور رئيسي في تطوير محطة المرفأ M2 RO، مؤكداً أن ذلك المشروع سيسهم في تعزيز وتوسعة أعمالنا الإقليمية.

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