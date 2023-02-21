صقر غباش يبحث تعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع نيبال

المصدر: أبوظبي-البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي أمس غانيش براساد تيميلسينا رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية نيبال في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات.

حضور

حضر اللقاء محمد عيسى الكشف، وعائشة البيرق، وناصر اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش برئيس الجمعية الوطنية لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين، تمتد على مدى أكثر من 5 عقود وتأسست على مبادئ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، وشهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية وهو ما يعكس رغبة قيادتي البلدين على فتح آفاق تعاون جديدة في الكثير من القطاعات لاسيما القطاع الزراعي والصناعي وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة والاستثمار في المياه، والسياحة، وبناء الموانئ، والمطارات.

حرص

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها في ظل ما يشهده العالم من تطور على مختلف الصعد.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية الوطنية لجمهورية نيبال وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، وأشارا إلى أهمية تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة تبادل المعرفة والممارسات البرلمانية.

بدوره أكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية نيبال أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة البرلمانية نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.

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