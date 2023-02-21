خليفة بن طحنون يستقبل وزير دفاع كوريا الجنوبية في واحة الكرامة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة، لي جونغ سوب وزير دفاع كوريا الجنوبية، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة. ولدى وصوله إلى واحة الكرامة استعرض الوزير الضيف مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف،ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. كما رافقه خلال الزيارة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.

وفي ختام الجولة قام وزير دفاع كوريا الجنوبية بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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