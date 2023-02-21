تفاهم بين «العالمي للتسامح» و«حقوق الإنسان المصري»

المصدر: القاهرة - وام

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وقّع أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام «GCTP»، والدكتورة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، مذكرة تفاهم وعمل مشترك، بهدف تعزيز العلاقات، ووضع إطار للتعاون بين الجانبين، لنشر ثقافة التسامح والسلام، ودعم جهود حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

واستعرض الجروان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المصري، خلال اللقاء - الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة - أبرز الجهود المبذولة من قبل المجلس العالمي للتسامح والسلام، لدعم قيم وثقافة المحبة والسلام والتسامح حول العالم.

كما قدم شرحاً لأهم المبادرات والمشروعات التي يشارك المجلس في تفعيلها بمختلف دول العالم، بهدف تعزيز التعايش السلمي والتسامح.. مشيداً معاليه بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في دعم حقوق الإنسان في مصر والعالم.

من جهتها، استعرضت السفيرة خطاب أهمية نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، وعلى مستوى العالم.

جهود

وأثنت السفيرة خطاب على ما جاء في مذكرة التفاهم، من وضع أسس للتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة، مشيدةً بجهود المجلس الحثيثة في دعم قيم وثقافة السلام والتعايش والتسامح في مختلف دول العالم، من خلال الدبلوماسية والحوار ودعمه لحقوق الإنسان حول العالم.

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