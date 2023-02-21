نهيان بن مبارك: «جائزة خليفة لنخيل التمر» ملتقى للشراكات الدولية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن تقديره للرعاية التي تحظى بها الجائزة والدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة التي أسهمت في تعزيز الموقع الريادي للدولة في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال التعاون مع الدول المنتجة للتمور والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأكد معاليه ثقته بجهود الأمانة العامة للجائزة التي لعبت دوراً مهماً في بناء شراكات دولية لتنمية وتطوير هذا القطاع.

من جهته، قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في كلمته - خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ أمس في قصر الإمارات في أبوظبي بحضور الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومحمد غانم المنصوري ممثل شركة الفوعة للإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة بدورتها الـ15 والفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات بدورتها الخامسة - إنه بناء على تقرير اللجنة العلمية فقد تم تحديد أسماء الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 2023 وفقاً للمعايير والآليات الدولية المتبعة في منح الجائزة.

وأضاف: إن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان اعتمد أسماء الفائزين، وجاءت النتائج على النحو التالي.. فقد فاز في «فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة» مشروع نخلة التمر بواحة العين من بلدية مدينة العين وعن فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة جاءت (مناصفة بين) «الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء باستخدام جهاز استشعار بصري موزع» والبحث مقدم من: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة مركز النخيل والتمور بالإحساء المملكة العربية السعودية وكيف يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن توفر الحماية من متلازمة التدهور المفاجئ على نخيل التمر باستخدام الحمض امينو سيكلوبروبان وحمض الكربوكسيل والبحث مقدم من: د. سينان أبو قمر من جامعة الإمارات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومركز خليفة للتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية وجامعة مردوخ بأستراليا.

وأشار إلى أنه في فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي فاز (مناصفة) أ. د. سمير عبد الحميد الشاكر من جمهورية العراق، وأ.د. ريكاردو سالومون توريس من الولايات المتحدة المكسيكية»، وعن فئة المنتجين والمصنعين والمسوقين المتميزين فاز المشروع «من نفايات إلى ثروة» البحث مقدم من: د. لاي كوك سونغ كليات التقنية العليا الإمارات.

من جانبه، أشار الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي إلى أن جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة قد استقطبت خلال دورتها الخامسة نخبة من أصحاب المزارع المتميزين على مستوى الدولة بلغ عددهم 125 مزارعاً ممن لديهم أفضل وأجود أصناف النخيل بدولة الإمارات تركزت منافساتهم ضمن خمس فئات حيث تم اختيار الفائزين وفقاً للمعايير والآليات المعتمدة.

من ناحيته أشاد محمد غانم المنصوري بجهود الأمانة العامة للجائزة في الإشراف وتنظيم جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات والتي تجسد مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة تجاه مزارعيّ النخيل بالدولة.

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