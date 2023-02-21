«نمر الإماراتية» تعرض نماذج جديدة لمركبات الجيل الثاني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تعرض شركة نمر الإماراتية آليات الجيل الثاني من عجبان والحفيت وقد عرضت الشركة هذه الآليات في آيدكس 2021 كنموذج مبدئي، لتعاود الشركة عرضها حالياً كمركبات جاهزة للخدمة في آيدكس 2023.

وتتميز تلك الآليات بأنهـا محمية ضد المقذوفات والانفجارات وتتسع لطاقـــم مـــن خمســـة أفـــراد، وتم تصميم هذه الآلية متعددة الأدوار بتصميم حاد على شكل V لتوفير حماية فعالة من انفجارات الألغام، كمـا أنهـا مزودة بمقصورة حمولة خلفية محميـة مـــن المقذوفات النارية.

وقال خالد الزعابي مستشار الرئيس التنفيذي لشركة نمر: أضفنا آليات جديدة للتحكم عن بعد هذا العام كنموذج أيضاً سيتم اعتمادها قريباً للعمل، مشيراً إلى أن آليات الجيل الثاني التي استطاعت اجتياز جميع الاختبارات للاستخدام والخدمة الفعلية تم تصميمها وتصنيعها بخبرات إماراتية 100 %.

وأشار إلى أن مركبة حفيت عبارة عن آلية دفع 8*8 لا تحمل أي ركاب ويتم التحكم بها عن بعد، وتمتلك قاذفة صواريخ وسلاحاً عيار 30 وقيادة وسيطرة واستطلاعاً، وهي هايبرد تعمل بالكهرباء والديزل، ونطمح أن تلبي هذه المركبة الحاجة في الأسواق العالمية مستقبلاً.

ولفت إلى أن حاملة الجنود (اس أوه في) مخصصة لاستخدام القوات الخاصة وهي خفيفة الحركة يمكن أن تحمل 6 أطنان.

وتم تصميم آلية الأمن الداخلي «ISV»من فئة عجبان لتلائم متطلبات حفظ الأمن الداخلي وأعمال مكافحة الشغب وحفظ النظام.

ويمكن للآلية نقل طاقم مؤلف من عشرة أفراد بكامل تجهيزاتهم على الطرق المعبدة والوعرة وفي جميع الظروف المناخية.

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