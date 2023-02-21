4.5 مليارات درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» في اليوم الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» و«نافدكس 2023»، توقيع 11 صفقة بقيمة إجمالية 4.5 مليارات درهم.

وأعلن مجلس التوازن (الجهة الحكومية المستقلة التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة)، أنه تم توقيع هذه الصفقات مع شركات محلية ودولية.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، وسعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك.

خدمات

وقال زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، بلغت 6 صفقات بقيمة 2.3 مليار درهم، شملت التعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام THUNDER P3، بقيمة 2.14 مليار درهم، والتعاقد مع شركة مابلن للأنظمة والخدمات البحرية لتقديم خدمات الدعم الفني للسفن والزوارق، بقيمة 78 مليون درهم، والتعاقد مع شركة محمد عبد الرحمن البحر لتقديم خدمات الدعم الفني لآليات الكاتربلر، بقيمة 45 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أطلس للاتصالات، لشراء رادارات آلية نوع ‏‏ ‏SR HAWK‏، و‏رادارات محمولة بقيمة 26 مليون درهم، والتعاقد مع شركة رومكو العالمية لشراء الناسف الأفعواني، بقيمة 4 ملايين درهم، والتعاقد مع مؤسسة الحمراء التجارية لتوريد وصيانة معدات ‏التفتيش الأمني وأجهزة ‏الكشف والتعامل مع ‏المتفجرات، بقيمة 8 ملايين درهم.

وقال ماجد الجابري، إن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الأول لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، بلغت 5 صفقات بقيمة 2.2 مليار درهم، شملت التعاقد مع شركة PT PAL INDONESIA، لشراء سفينة متعددة المهام، وبطول 163 متراً، بقيمة 1.5 مليار درهم، والتعاقد مع شركة تاليس الفرنسية، لشراء رادارات الكشف من نوع GM403، بقيمة 421 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ATK الأمريكية، لشراء ذخائر بقيمة 202 مليون درهم، والتعاقد مع شركة MBDA الفرنسية، لتقديم خدمات الدعم الفني للصواريخ بقيمة 92 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ROHDE & SCHWARZ الألمانية، لتقديم خدمات الدعم الفني للأنظمة اللاسلكية، بقيمة 3 ملايين درهم.

وقال سعيد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، إن نسخة المعرض هذا العام، تعد النسخة الأكبر من معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2023»، وذلك منذ انطلاقة معرض آيدكس الأولى قبل ثلاثة عقود من الزمن، في عام 1993، حيث ينظم هذا الحدث من قبل مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع في الدولة، خلال الفترة 20 - 24 فبراير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

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وأشار إلى أنه يشارك في نسخة هذا العام 65 دولة، بزيادة قدرها 10 في المئة عن الدورة السابقة، وتستقطب 41 جناحاً وطنياً، وبنسبة نمو قدرها 17 في المئة، مقارنة مع الدورة السابقة في عام 2021، مضيفاً أن المعرضين استقطبا مشاركة ما يزيد على 367 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم، ومن المنتظر أن تستقطب نسخة هذا العام، ما يزيد على 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

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