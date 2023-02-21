«كراكال» تطلق رشاشاً خفيفاً بعيار 5.56 ملم

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت كراكال، الشركة الرائدة في إنتاج الأسلحة الخفيفة في منطقة الخليج العربي والتابعة لـمجموعة «ايدج»، إطلاق الرشاش الخفيف «CLMG 556» وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023».

ويعتبر «CLMG 556» رشاش آلي بالكامل طورته كراكال ويبلغ وزنه حوالي 7.8 كجم، ويتم تزويده بذخيرة عيار 5.56 × 45 NATO، ويزود بحزام للذخيرة.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: كان رشاش «CLMG 556» الجديد مشروعاً مهماً بالنسبة لنا، فهو أول رشاش يتم تطويره في دولة الإمارات، مع وضع متطلبات المستخدم النهائي في الاعتبار. ومن الناحية المعيارية، شكلت بيئة العمل والوزن والدقة والمتانة العوامل الأساسية التي دعمت تطوير الرشاش بفضل فريق البحث والتطوير المتميز لدينا، وبأحدث النماذج التكنولوجية وطرق التصنيع المتقدمة، تمكنّا من تطوير رشاش «CLMG 556» الذي شكل علامة فارقة.

وأضاف إنه تم تطوير رشاش «CLMG 556» باستخدام أحدث تقنيات التصنيع الدقيقة، مما منحه مميزات معيارية ومتانة لما توفره أسلحة كراكال الأخرى.

ويأتي الرشاش مزوداً بأخمص قابل للتمديد بـ 5 أوضاع، مع مسند للخد قابل للتعديل بـ 3 أوضاع، وتم تزويده بقاعدة تكتيكية STANAG 4694 /‏ MIL-STD-1913 ليتمكن المستخدم من تثبيت المنظار، كما يأتي بـ 3 أطوال مختلفة للبطانة سهلة التبديل.

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