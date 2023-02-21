اللجنة العليا المنظمة للمعرضين: دورة 2023 تتويج لقصة نجاح استمرت 30 عاماً

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، أن دورة هذا العام من معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، والتي تقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تحظى بأهمية خاصة واهتمام كبير كونها الأكبر في تاريخ المعرض على جميع المستويات، وتأتي تتويجاً لقصة نجاح استمرت 30 عاماً.

وقال إن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة، والسمعة والمكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف : حرصنا في اللجنة العليا المنظمة للمعرضين على العمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء لتنظيم نسخة استثنائية تليق بمكانة الدولة وإمارة أبوظبي كوجهة رائدة لتنظيم كبرى الفعاليات العالمية، واتخذنا جميع الإجراءات والخطط التي ترسخ مكانة هذا الحدث البارزة كأكبر المعارض الدفاعية على مستوى العالم.

تطور

ومن جانبه، قال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: يحظى معرضا «آيدكس ونافدكس» بأهمية كبيرة باعتبارهما من أهم المعارض في المنطقة، فقد شهدا على مدار الـ30 عاماً الماضية تطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين المحليين والدوليين، وكذلك نمواً متسارعاً في حجم الصفقات المعلنة، وعدد الوفود الدولية الرسمية المشاركة حيث من المنتظر أن يتجاوز عدد الوفود الرسمية التي ستزور المعرضين على مدى 5 أيام أكثر 350 وفداً من مختلف دول العالم.

وتابع : تعكس المشاركة الدولية الواسعة في الحدث الثقة الدولية بدولة الإمارات وتوجهاتها الرامية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار العالمي وطرح الحلول المثالية لمواجهتها بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية.

مشيراً إلى أن دعم وزارة الدفاع للحدث يندرج ضمن جهود الدولة الرامية لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.

وفي السياق ذاته، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، يشكل معرضا «آيدكس» و«نافدكس» ركيزة أساسية في جهود مجموعة أدنيك لدعم التنوع وتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني سواء من خلال توفير الفرص التي تسهم في تطوير القطاعات، وأعمال مختلف الشركات الوطنية أو من خلال تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات التي تستقطب الزوار من مختلف دول العالم. وأضاف: على مدار 30 عاماً لعب معرضا آيدكس ونافدكس دوراً مهماً في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة.

وتشهد الدورة الحالية إقامة معرض نافدكس للمرة الأولى في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة الدورة الحالية معرض نافدكس بـ206 % مقارنة مع الدورة السابقة، وزادت المساحة الإجمالية بـ 35 % لتصل إلى 57 ألف متر مربع.

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