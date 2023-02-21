محمد بن راشد خلال زيارته «جلفود»: دبي ستبقى المكان الذي يجمع تجار العالم

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ماضية في الاضطلاع بدورها الداعم لازدهار الاقتصاد العالمي من خلال جمع القائمين على مختلف القطاعات الحيوية لمناقشة سبل استحداث الحلول والمنتجات والأطر التنموية المستدامة بما يخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم، بما في ذلك قطاع الغذاء الذي يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات.

وقال سموه: «تسهيل تجارة الغذاء أولوية استراتيجية لدولة الإمارات توظّف في سبيلها كل الإمكانات الممكنة ضمن أُطُر عمل مرنة وفعّالة، ولدينا التزام أخلاقي تجاه العالم لا ندخر جهداً في الوفاء به بالمشاركة في إنشاء وتطوير سلاسل إمداد فعّالة وعالية الكفاءة والاعتمادية، واستحداث أطر عمل تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات تسهم في تمكين وصول الشعوب بشكل عادل إلى الموارد الغذائية وضمان استدامة إنتاج الأغذية وإيصالها إلى جميع أنحاء العالم».

الأمن الغذائي

ونوّه سموه بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والسعي الدؤوب لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بما يخدم في تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة وإنجازات ذات مردود إيجابي على الصعيدين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس معرض جلفود 2023، الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في مجال توريد الأغذية والمشروبات، بمشاركة 5000 جهة عارضة، من بينها 1500 تشارك للمرة الأولى، لتقديم 100 ألف منتج جديد من 125 دولة، وبمساحة عرض تزيد 30 % على مساحته في الأعوام السابقة. وفي تدوينة عبر «تويتر» قال سموه، «أكثر من مليون قدم مربعة تضم 5000 شركة تستعرض أكثر من 100 ألف منتج غذائي في معرض جلفود دبي، الذي زرته صباح اليوم (أمس)، شهدت الدورة الماضية اتفاقيات بـ36 مليار درهم، ونتطلع لدورة جديدة ناجحة للمعرض، وستبقى دبي المكان الذي يجمع تجار العالم».

الدورة الأكبر

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولة شملت عدداً من الأجنحة العالمية والشركات الوطنية على ما تقدمه من منتجات غذائية متنوعة، من خلال مشاركتها في الدورة الـ28 للمعرض، وهي الأكبر في تاريخه من حيث عدد المشاركين ومساحة العرض، وتستمر أعمالها حتى 24 فبراير الجاري.

ويشارك في المعرض مجموعة من أكبر الأسماء العالمية العاملة في مجال الأغذية ومنها: يونيليفر، ومجموعة الخليج للتسويق جي إم جي، وأمريكانا، وفونتيرا، وماكين، ومونين و«هانتر فودز»، ومجلس تصدير المنتجات الداجنة بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى العلامات التي تشارك للمرة الأولى في الحدث مثل الشركة البرازيلية لمعالجة الأغذية، بي آر اف جلوبال وهيئة تنمية الصادرات الزراعية والغذائية المصنعة وغيرها الكثير، إضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الوطنية في الحدث الذي يمثل بوابة نموذجية لتوسيع قاعدة عملائها والعبور بمنتجاتها إلى أسواق جديدة حول العالم.

الحدث الأبرز

ويُعد معرض جلفود الحدث الأهم والأبرز على خارطة صناعة الغذاء العالمية والأول من نوعه على الأجندة السنوية لهذه الصناعة للعام 2023، حيث يجتمع في دبي أكبر الأسماء وأشهرها للكشف عن أحدث المنتجات والابتكارات لهذه الصناعة الحيوية، بما يعزز مكانة الحدث كقاعدة دولية تسهم في خلق مزيد من فرص النمو للعاملين في هذا القطاع من خلال أجنحة 125 دولة مع استقطاب مشاركات للمرة الأولى في تاريخ المعرض.

ويخدم الحدث مع انعقاده في هذه المرحلة، والتي يشهد فيها قطاع الغذاء عالمياً العديد من التحديات الكبيرة، في إقامة حوار بنّاء يمهد لإيجاد حلول ناجعة لتلك التحديات ويسهم في تطوير منظومة فعالة لحركة تجارة الغذاء حول العالم.

حضر الزيارة معالي مريم بنت محمد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وهلال سعيد المرّي، رئيس سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وداوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي.

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