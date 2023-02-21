180 عارضاً للمنتجات الإيطالية في «جلفود»

المصدر: دبي - وام

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افتتح فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة والغابات والسيادة الغذائية الإيطالي، وماتيو زوباس رئيس وكالة التجارة الإيطالية جناح بلاده في معرض جلفود 2023، الذي يضم 180 عارضاً للمنتجات الإيطالية ونخبة من الطهاة الحائزين على نجمة ميشلان المأكولات الإيطالية الأصلية.

وأوضح وزير الزراعة الإيطالي، أن قيمة الصادرات الإيطالية للأغذية الزراعية بلغت نسبة قياسية 60 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها 17 %، كما حقق التوجه نحو سوق الإمارات أداء أقوى بكثير من التوقعات مع نمو يزيد على 46 % بقيمة قياسية تبلغ حوالي 400 مليون يورو (من يناير وحتى نوفمبر 2022).

ويستضيف مختبر الطعام الإيطالي من تنظيم وكالة التجارة الإيطالية، الوكالة الحكومية التي تروج لشعار «صنع في إيطاليا» حول العالم، أشهر الطهاة الحائزين على نجمة ميشلان، بالإضافة إلى طهاة إيطاليين آخرين يعملون في أهم المطاعم الإماراتية المرموقة. وقال ماتيو زوباس، رئيس وكالة التجارة الإيطالية إن صادرات المنتجات الغذائية الإيطالية إلى الإمارات حققت نمواً مضاعفاً في عام 2022.

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