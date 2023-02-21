«جلفود» يستقطب حشوداً غفيرة في يومه الأول

المصدر: دبي - بشار باغ

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حظي معرض جلفود 2023 في يومه الأول بأعداد ضخمة من الزوار والمشاركين من التجار والموزعين ورجال الأعمال ومسؤولي الشركات.

ورغم أن المعرض يستقطب في كل عام أعداداً كبيرة باعتباره الأضخم من نوعه في عالم الأغذية والمشروبات، إلا أن أعداد الزوار في اليوم الأول من المعرض تشير إلى أن الحدث في طريقه لتسجيل أرقام قياسية جديدة حيث غصت قاعات مركز دبي التجاري الـ25 بالزوار والعارضين بينما كانت الحشود تتدفق إلى موقع المعرض من كافة الاتجاهات.

وتحول مركز دبي التجاري العالمي خلال الأيام الماضية إلى خلية نحل تعمل على مدار الساعة لاستكمال كافة التحضيرات والاستعدادات لانطلاق فعاليات «جلفود» مع الاعتناء بكافة التفاصيل وتسهيل عمليات بناء أجنحة العارضين ونقل منتجاتهم وتجهيزاتهم وتنظيم أجندة متكاملة من الفعاليات والمؤتمرات والندوات المتخصصة في عالم الأغذية والمشروبات.

حرص

وفيما تحرص كبرى الشركات المحلية والعالمية على الحضور والمشاركة بفعالية في جلفود على غرار يونيليفر، وأمريكانا، وفونتيرا وماكين ومونين وغيرها، يستقطب الحدث أيضاً شركات ناشئة ومشاريع متوسطة وصغيرة من كافة التخصصات والمجالات، إلى جانب الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بقطاع الأغذية والمشروبات التي تنظم أجنحة وطنية لـ125 دولة، مما يشكل فرصة نوعية للقاء والتعاون بين الشركات المصنعة والموردين والتجار ورواد الأعمال والمشترين والمسوقين والجهات الحكومية المعنية بالقطاع.

مكانة

ويجسد الحضور الغفير الذي شهده اليوم الأول من معرض جلفود، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي عاصمة لصناعة الفعاليات الدولية ودورها في ربط أسواق وشركات العالم مع بعضها البعض عبر محافل متخصصة في أهم القطاعات الاستراتيجية ومنصات كبرى تجمع الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين وتمهد الطريق أمام شراكات واعدة وبناء علاقات جديدة وخلق صفقات نوعية كما تساهم دبي عبر مبادراتها وفعالياتها ومعارضها في جمع العالم لبحث الفرص وابتكار الحلول البناءة لكافة المجالات.

ويعكس التنظيم فائق الكفاءة لمعرض جلفود بضخامة مساحته ومئات آلاف الزوار والمشاركين في فعالياته الإمكانات المتفوقة التي تتمتع بها دبي على مستوى البنية التحتية والخدمية بما يشمل القدرات اللوجستية المتكاملة والتسهيلات الفعالة لنقل السلع والبضائع التي تقدمها الشركات العارضة في الحدث كافة أطياف عالم الأغذية والمشروبات بتشعب فئاته وتخصصاته، إلى جانب شبكة النقل والمواصلات العامة وفي مقدمتها مترو دبي الذي يشكل العصب الرئيسي لحركة الزوار من كافة أنحاء المدينة، فضلاً عن دور الربط الجوي الواسع والكثيف الذي تتمتع به دبي مع كافة أنحاء العالم والذي يساهم في تسهيل حضور المشاركين والزائرين من كافة أنحاء العالم عبر مطار دبي الدولي وعلى متن طائرات طيران الإمارات وفلاي دبي التي تقدم أرقى الخدمات للمسافرين وتغطي وجهات عالمية متعددة في كافة قارات العالم.

وهناك أيضاً البنية الفندقية التي تتمتع بطاقة استيعابية كبيرة وتنوع في فئات المنشآت الفندقية بما يلبي متطلبات كافة الزوار والمشاركين على اختلاف احتياجاتهم وميزانياتهم.

ويشكل مركز دبي التجاري العالمي بمرافقه المتطورة وخدماته العصرية الراقية العمود الفقري لنهضة صناعة المعارض والفعاليات في دبي وتنظيم فعاليات دولية كبرى على غرار «جلفود» وغيره الكثير، وبات المركز من خلال أجندة فعالياته الحافل بالأنشطة والأحدث المتنوعة على امتداد العام منصة عالمية للتعاون والتواصل المباشر وتحفيز نمو الأعمال التجارية الدولية، ونجح المركز في إطلاق نماذج جديدة من الابتكار لخلق قيمة إضافية لقطاع الفعاليات العالمي ومواكبة متطلبات المرحلة الجديدة، وتقديم فرص قيّمة للعارضين والوفود والمشترين والزوار على حد سواء.

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