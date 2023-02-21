تفاهم في الصناعات الدفاعـية بين مجلس التوازن وهيئة التسليح المصرية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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في إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين دولـة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادل مجلس التوازن على هامش اليوم الأول من معرض (آيدكس 2023) المنعقد في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الدفـاع المصرية، ممثلة في هيئة تسليح القوات المسلحة، سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية.

توقيع

وقَّع المذكرة كل من طارق عبدالرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، واللواء أسامة عزت، مساعد وزير الدفاع للتسليح في مصر، بحضور الفريق أسامة أحمد عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

أهداف

وتهدف المذكرة إلى تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل في تطوير الصناعات الدفاعيـــة والأمنية وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.

وتنص أبرز بنود المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين ودعم استراتيجية تطوير الصناعات الدفاعية، وبحث فرص وآليات التعاون المشترك بينهما في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين.

جهود

وقال طارق عبدالرحيم الحوسني، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في ظل الرؤى السديدة والدعم المتواصل لقيادة البلدين الشقيقين.

وأضاف إن مذكرة التفاهم ترمي لتأسيس روابط صناعية قوية في مجال الدفاع والأمن، وتوفر إطاراً عملياً للعمل معاً، وبحث آفاق التعاون على أساس المصالح المشتركة لكلا البلدين.

دعم فني

وصرح الفريق أسامة عسكر: «تأتي مذكرة التفاهم في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن الإماراتي وهيئة التسليح للقوات المسلحة المصرية، في إطار دفع أطر التعاون في مجال التصنيع العسكري والدعم الفني بين البلدين الشقيقين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين الشقيقين والارتقاء بالعلاقات الدفاعية إلى أعلى مستوياتها وتهيئة الظروف المناسبة، لتعزيز التعاون في كافة المجالات عن طريق الاندماج والترابط الوثيق بين الجانبين وباستغلال كافة الإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالبلدين لتحقيق التكامل في مجال الصناعات الدفاعية».

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