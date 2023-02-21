مركبة cockerill i-x قدرة خارقة في التخفي والاعتراض

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض شركة John Cockerill في معرض آيدكس 2023 المقام حالياً في أبوظبي مركبة (cockerill i-x) التي تتمتع بقدرات قتالية ممتازة وحركة فائقة السرعة في أي نوع من الميادين القتالية، وتحقق سرعات لا مثيل لها من حيث الاعتراض والتخفي.

توصيف

وتدمج العربة قدرات التفوق المعلوماتي مع مزيج فعال من جمع البيانات أجهزة مدعومة بحساسات عالية الأداء من أجل الحصول على معلومات حول الموقف ومعالجة البيانات باستخدام خوارزميات مدمجة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام رصد التهديدات وتحديد موقعها وتقييمها، كما يمكنها التخفي من خلال التحكم في مظهر نظام السلاح القابل للطي مع خاصية استخدام الأشعة تحت الحمراء.

سرعة

وتصل أقصى سرعة للمركبة (cockerill i-x) على الطرق السريعة 200 كلم/‏س و160 كلم/‏س في المناطق الصحراوية وتبلغ المسافة الإجمالية لاستهلاك الوقود 600 كلم، وتحمل السلاح الرئيسي 25 ملم ملقم ثنائي مع 120 طلقة جاهزة و30 ×113 ملم 120 طلقة، بالإضافة إلى صاروخ موجه مضاد للدبابات 4 طلقات، بالإضافة إلى 400 ـ 600 طلقة جاهزة عيار 7.62 ملم مضادة للدبابات و400 طلقة أخرى عيار 12.7 مضادة للدبابات، مع توفر خاصية دمج الصور الحرارية والنهارية وكاميرات نهارية بالألوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز