«آيدكس» منصة مثالية للاستثمار وعرض تقنيات الدفاع

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكد ممثلون لشركات تسليح وأنظمة دفاع واتصالات محلية ودولية أن معرض آيدكس الجاري في العاصمة أبوظبي، منصة مثالية للاستثمار وعقد الشراكات على المستويين المحلي والدولي من خلال التعرف إلى الحلول العسكرية المتعلقة بنظم الدفاع والأمن، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول التقنيات والحلول المتاحة في الدفاع العسكري، حيث يعد الحدث من الأحداث الرئيسة في نظم الدفاع حول العالم.

وقال يان راينهولد سفير جمهورية إستونيا لدى الدولة لـ«البيان» خلال تفقده جناح بلاده إن المعرض يحظى بحضور عالمي واسع ويمثل منصة فريدة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الحلول والمنتجات في قطاع الصناعات الدفاعية، فضلاً عن توفير فرص لعقد الشراكات المجزية، مضيفاً أن جناح إستونيا قد جنى الثمار في اليوم الأول للمعرض بعقد شراكات مهمة مع شركات «ميلرم روبوتكس» Milrem Robotics، ومقرها في تالين، وبين مجموعة المنصات والأنظمة التابعة لمجموعة «إيدج» Edge الإماراتية، وهي تجمّع التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع وغيره من القطاعات وسيساعد هذا الاستثمار الشركات الإستونية على توسيع قوتها العاملة، وزيادة الإنتاج، وتنمية بصمتها على المستوى الدولي مع توفير إمكانية الوصول إلى الأسواق في شمالي أوروبا وخارجها، ومضيفاً إن الجناح الإستوني يعرض منتجات متنوعة تشمل الطائرات المُسيَّرة، بالإضافة إلى أنظمة حديثة تتعلق بالأمن والمراقبة، والأنظمة الرئيسة والفرعية للطائرات والمنصات الأرضية للطائرات.

صناعات وطنية

في السياق، أكد سيف علي الدهباشي الرئيس التنفيذي لشركة الطيف للخدمات الفنية إحدى شركات مجموعة إيدج أن المعرض نافذة للمنتجات الوطنية سواء بالتسويق أو لتبادل الخبرات بجانب التعرف إلى أحدث الأنظمة الدفاعية والأمنية في العالم، حيث يعد الأبرز في العالم وتتميز النسخ التي تنظمها وتستضيفها أبوظبي بحضور دولي واسع.

وأشار إلى أن شركة الطيف متخصصة في أعمال صيانة المعدات الثقيلة، وهي مواكبة للتطور الذي تنتهجه الصناعة الوطنية لمجاراة التطور العالمي المتسارع، حيث تعمل الشركة على رفع كفاءة الصناعات الثقيلة الأرضية بالإضافة إلى معدات تستخدم لدعم الطائرات والزوارق البحرية، كما تعمل الشركة كشريك استراتيجي وطني وتوفير عدد كبير من الكوادر الفنية المؤهلة لهذه الصناعات، مضيفاً أن «الطيف» تعمل على توسيع نطاقها الخارجي من خلال دراسة احتياجات العملاء وتوفيرها، وأبرزها أنظمة تتعلق بحلول الطاقة، وتحويل الآليات من نقل الجنود إلى قتالية عبر تطويرها.

من جهته، لفت حمد الطير نائب رئيس تنفيذي وحدات أعمال في شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية إلى أن أبرز المنتجات التي تقدمها الشركة هي تقديم حلول للأقمار الصناعية بمختلف أنواعها، وتكامل الأنظمة بشكل مؤمن، بالإضافة إلى تقنيات حديثة تتعلق بإطلاق القمر الثريا والمتوقع إرساله إلى مداره في 2024، وسيكون سادس قمر صناعي للشركة، كما أشار إلى عرض تقنية MUMT وهي تسمح بالجمع بين أنظمة الطائرات التقليدية والمسيرة، من خلال مسح البيئات خارج نطاقها وتحديد الحالات التي تنطوي على المخاطر ومن ثم اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة.

9 منتجات

في السياق، تشارك مصر بجناحين من خلال مجمع الصناعات الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع وأوضح أحمد نوار مسؤول مبيعات أن الإمارات تبهر العارضين دائماً بدقة التنظيم وإمكانية توافر فرص استثمارية وشراكات بين شركات الدفاع والتسليح، مشيراً إلى أن الجناح الأول المصري يعرض المدرعة تمساح ويتوافر منها 6 موديلات، وهي محمية بنظم دفاعية ضد الألغام، بجانب مدرعة «الشيربا» التي تحظى بإقبال كبير من جانب بعض الدول الإفريقية، وأيضاً «الباص السياحي» وهو في الأصل مدرعة ضد الرصاص والألغام وما يميزه أنه يحمل 37 راكباً، ولا يظهر عليه الشكل العسكري، مضيفاً إن منتجات الشركة العربية للتصنيع تضم طائرة تدريب، وأنظمة مراقبة وحماية ذكية بالإضافة إلى عدد من أنظمة الصواريخ والمجنزرات.

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