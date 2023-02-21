ولي عهد الفجيرة: المشاريع والأفكار المبتكرة تعزز ريادة الإمارات

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية نشر ثقافة الابتكار على مستوى الأفراد والمؤسسات، منوّهاً بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع والأفكار المبتكرة التي تعزز توجهات الدولة في مجال الريادة والابتكار.

جاء ذلك في حضور سموه ملتقى الفجيرة التعليمي الذي نظمه مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة ومنطقة الفجيرة التعليمية تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار.

معرض

وتجول سموه في المعرض الذي شاركت فيه ثلاثون مؤسسة تعليمية وحكومية من مختلف مناطق الإمارة.

واستمع سموه من الطلبة والمشاركين في الملتقى إلى شروح عن المشاريع المبتكرة وطريقة عملها وأهدافها التي تخدم مجالات حياتية واسعة. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بمستوى المشارَكات في الملتقى، وأهدافه الداعمة لسياسة التميز والابتكار على مستوى الإمارة والدولة.

حضر الملتقى الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والمستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة وسندية السماحي مدير منطقة الفجيرة التعليمية.

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