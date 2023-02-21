4295 رحلة مجانية لأصحاب الهمم تنفذها «نقل عجمان» 2022

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت هيئة النقل في عجمان 4295 رحلة خاصة بنقل أصحاب الهمم في إمارة عجمان في عام 2022، وذلك ضمن جهود الهيئة في تقديم خدمات مجانية لشريحة أصحاب الهمم وضمن المبادرات المجتمعية التي تسهم في إسعاد المجتمع.وأوضحت الهيئة أنها استقبلت 4295 طلباً هاتفياً لتوفير المركبات المخصصة لنقل أصحاب الهمم في العام الماضي.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة أن خدمة أصحاب الهمم تعد من الخدمات المجتمعية التي تحرص عليها، خصوصاً لذوي الإعاقات الحركية.

وأفاد الجلاف بأن تلك المركبات تحتوي على معدات تعمل على تسهيل تنقل العملاء، من بينها رافعات خاصة لحمل كراسي أصحاب الهمم، و كرسي متحرك داخل المركبة، ومقاعد خاصة بالمرافقين، وكاميرات مراقبة، فضلاً عن إمكانية تتبع الرحلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز