20080 شجرة تزيلها بلدية العين من الوديان في 59 موقعاً

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت بلدية مدينة العين، أعمال إزالة لـ 20080 شجرة من الوديان بـ 59 موقعاً، ضمن مشروع أعمال تنظيف الوديان في مدينة العين العام الماضي، إلى جانب إزالة (20415) شجرة ضارة وعشوائية بـ 97 موقعاً.

من بين المناطق التي شملتها أعمال التنظيف، وادي العين من خطم الشكلة إلى الشعيبة، ووادي السليمي من السليمي إلى المقام، إضافة إلى وادي الطوية من غشابة، مروراً بالبطين والفوعة والنايفة، وكذلك وادي الصناعية، وسد الشويب.

وأفاد هزام الظاهري مدير إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين، بأن البلدية تقدم خدمات تنظيف وصيانة الوديان بالمدينة وتعمل على إزالة الأشجار الضارة من مختلف المناطق للحد من مشوهات المظهر العام للمدينة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز