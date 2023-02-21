انطلاق منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، فعاليات النسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، التي تعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بالروية.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول للتحدي بالمنافسات بين 55 فريقاً من الفرق التكتيكية على مستوى العالم، في تنفيذ عملية «إنقاذ رهينة».

وتألق فريق جمهورية الشيشان في مسابقة «إنقاذ الرهينة»، وتمكن من إحراز المركز الأول في زمن قدره 1:04:13 دقيقة، فيما جاء في المركز الثاني فريق القيادة العامة لشرطة دبي (B) محققاً زمناً قدره 1:07:00دقيقة، فيما حصل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة (A) على المركز الثالث، بزمن قدره 1:09:05دقيقة.

تطور

وأشاد معالي الفريق المري بمستوى المنافسة في النسخة الرابعة من التحدي هذا العام، والذي يجمع أفضل وحدات المهام الخاصة من مختلف الأجهزة الأمنية في الدول المشاركة.

وأوضح معاليه أن المنافسة التي تشهد تطوراً وإقبالاً، عاماً تلو العام، من قبل الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، تسهم في تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها.

وأفاد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، عقب تتويجه الفائزين في المنافسات، أن اليوم الأول لمنافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية شهد منافسة قوية بين كافة الفرق التكتيكية، مشيراً إلى أن هناك فرقاً تمكنت من تحقيق أرقام متقدمة مقارنة مع المنافسات في الأعوام الماضية، ما رفع من مستوى التنافسية في البطولة.

ولفت إلى أن الفريق الشيشاني الفائز بالمركز الأول، استطاع أن يحقق رقماً ليس سهلاً في هذا النوع من المسابقات الصعبة، والذي قد يكلف وقوع خطأ بسيط فيها الفريق، خسارة مدة زمنية في المنافسة.

دعم

وأكد العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يشهد تطوراً كبيراً بفضل دعم وتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يتابع أدق التفاصيل في تنظيم التحدي.

وأردف بأن الدعم المستمر للتحدي، أوصله للعالمية، ودفع بالمزيد من الفرق المتخصصة من مختلف دول العالم للمشاركة فيه، وذلك على مستوى الدول العربية، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية واللاتينية وأفريقيا وغيرها.

وأشار العميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ بالوكالة، إلى أن التحدي يشهد هذا العام تنافسية عالية مقارنة بالعام الماضي، وذلك عبر إضافة مهمة «القناص» إلى مسابقة إنقاذ رهينة.

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