13 مناقصة تطرحها «البنية التحتية» لصيانة طرق ومدارس ومبانٍ حكومية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تعتزم وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال فبراير الجاري ومارس المقبل، طرح 13 مناقصة للعديد من المشروعات، بينها تقديم خدمات استشارية هندسية لطرق، وصيانة مدارس، وتطوير شبكات صرف صحي، وإنشاء مبانٍ اتحادية فيما سيتم طرح هذه المناقصات إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية تضمنت المناقصات تقديم خدمات استشارية هندسية ودراسة وتصميم وإشراف «اختياري»، لربط الطريق الاتحادي E199 مع منطقة الرحيب.

وتفصيلاً ستشمل الدراسة تصميم امتداد الطريق الاتحادي E-199 من دوار «الحراي» بإمارة الشارقة، إلى منطقة الرحيب بإمارة الفجيرة، وذلك بطول تقريبي 20 كيلومتراً، وقطاع مزدوج حارتين بكل اتجاه وسرعة معلنة 80 كيلومتراً في الساعة، حيث يمر الطريق المقترح بمناطق جبلية ومناطق شبه حضرية.

وأوضحت الوزارة أنه يحق فقط المشاركة في المناقصة للمكتب الاستشاري الرئيسي الذي تنطبق عليه الشروط التالية، وهي أن يكون مسجلاً كفئة أولى لدى «وزارة الطاقة والبنية التحتية» كاستشاري تصميم الطرق والبنية التحتية.

كما اشترطت أن يكون المشارك مسجلاً لآخر قائمة صادرة من مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي الاستشاريين المختصين بدراسات التأثير المروري، أو أن يكون مسجلاً لآخر قائمة صادرة من هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي، كفئة غير محدودة لأي من التخصصات «دراسات التأثير المروري - أو تصميم الطرق والجسور»، وأن يكون لديه سابقة الخبرة لنفس فئة المشاريع المماثلة، محددة موعد فتح المظاريف بتاريخ 1 مارس المقبل.

مشروع

وطرحت الوزارة مشروع إنشاء وإنجاز القيادة العامة لشرطة عجمان «إحلال»، بمنطقة الجرف الصناعية 3، وسيكون موعد فتح المظاريف 16 مارس المقبل، فضلاً عن صيانة مركز واسط الصحي، وصيانة وإضافات بنك الدم بالشارقة، حيث تحدد موعد فتح المظاريف اليوم 21 فبراير، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية هندسية (دراسة وتصميم وإشراف (اختياري) لتطوير شبكة مياه الصرف الصحي المعالج بمدينة عجمان.

وبحسب الوزارة يشمل نطاق العمل لهذا المشروع، على سبيل المثال لا الحصر، تقييم الحالة الحالية لشبكة مياه الصرف الصحي الحالية «محطات الضخ» المضخات، الخطوط، إلى جانب دراسة وتقييم الحاجة إلى رفع كفاءة، وكذلك استبدال المضخات، وصهاريج التخزين والخطوط الحالية.

ويشمل أيضاً تصميم الخطوط الإضافية الجديدة المطلوبة من قبل إمارة عجمان، والتي تشمل خطوطاً رئيسية وفرعية وخطوط توزيع وأنظمة ري آلية، فيما تحدد آخر موعد لتقديم طلبات الاشتراك بتاريخ 24 فبراير الجاري.

صيانة

وفي سياق متصل طرحت الوزارة عدداً من المناقصات الخاصة بالمدارس، تتضمن صيانة وإضافات لمدرسة الراية للتعليم الثانوي للبنات بمنطقة الصفا، وصيانة وإضافة مدرسة هند بنت مكتوم للحلقة الأولى بمنطقة أم سقيم، ومدرسة أم سقيم للحلقة الثانية (بنات)، ومارية القبطية للتعليم الثانوي للبنات بمنطقة الطوار.

كما تضمنت المناقصات إحلال سور مدرسة الألفية للحلقة الثانية (بنات) بمنطقة القصيص في دبي، إضافة إلى مدرسة راشد بن حميد للبنين (ح 2)، بمنطقة الجرف في عجمان، وصيانة وإضافات روضة الشهد بمنطقة مربح، ومدرسة القرية للحلقة الأولى بمنطقة القرية في إمارة الفجيرة، فيما تحدد موعد فتح المظاريف لهذه المشروعات بتاريخ 23 فبراير الجاري.

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