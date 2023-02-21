وفد من «كهرباء دبي» يجري اختبارات فنية للقمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات - 2»

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، شركة «نانو أفيونيكس» (NanoAvionics) بليتوانيا، لمتابعة آخر التطورات في القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات - 2» من نوع (6U) الذي تعتزم الهيئة إطلاقه خلال العام الجاري ضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي).

وخلال الزيارة، أجرى الفريق اختبارات فنية متكاملة للقمر الاصطناعي تشمل الأجهزة والبرمجيات بما في ذلك الكاميرا عالية الدقة (4.7 أمتار) والتي ستستخدم لمهام مراقبة الأرض وتستخدم تقنية (MultiScape100 CIS) التي توفر تصويراً مستمراً في 7 نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يصل إلى 500 كيلومتر.

كما تم اختبار الأجهزة الخاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2021، يهدف إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية لدعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه.

كما يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة، وكذلك نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة، ويعمل البرنامج أيضاً على تطوير حالات استخدام تسهم في الارتقاء بقطاع المؤسسات الخدماتية حول العالم.

وأفاد بأن الهيئة تستعد لإطلاق القمر الاصطناعي النانوي من نوع (6U) خلال العام الجاري بعد النجاح الذي حققه القمر الاصطناعي «ديوا سات - 1» الذي تم إطلاقه في يناير 2022.

من جانبه قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إن مركز البحوث والتطوير يدعم مساعي الهيئة في الاعتماد على تقنيات الثورة الاصطناعية في قطاع الطاقة، مضيفاً أن استخدام اتصال شبكة الأقمار الاصطناعية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

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