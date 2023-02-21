شرطة دبي تقبض على قاتل خلال 3 ساعات باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تسبب خلاف على 60 درهماً في نشوب مشاجرة بين اثنين من الجنسية الآسيوية، انتهت بمقتل أحدهما، فيما لاذ المتهم بالفرار إلى جهة غير معلومة، حيث تمكن فريق في مركز شرطة الرفاعة من إلقاء القبض عليه خلال 3 ساعات عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات، إضافة إلى سرعة الانتقال، وتم تحويل المتهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات بعدما اعترف بجريمته.

منظومة متطورة

وتفصيلاً أفاد العقيد عمر محمد بن حماد مدير مركز شرطة الرفاعة، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن شرطة دبي لديها منظومة متطورة من التقنيات الحديثة الأمنية التي تساهم في الحد من الجريمة وسرعة ضبط الجناة، منها كاميرات التعرف على الوجوه وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التتبع بكل أنواعه، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية بأحدث أساليب الكشف التي تساهم في القبض على المتهمين في وقت قياسي.

بلاغ

ولفت إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ بوجود شخص آسيوي مطعون في الشارع بين السيارات، وعلى الفور انتقلت فرقة خاصة من مركز شرطة الرفاعة في غضون 3 دقائق، وكذلك وصلت الإسعاف في وقت قياسي، حيث تم نقل الضحية.

وتابع: تبين فيما بعد أنه فارق الحياة نتيجة تلقيه طعنات نافذة في الصدر، فيما تم اتخاذ إجراءات سريعة لملاحقة المتهم الذي اختفى من موقع الحادث تاركاً أداة الجريمة وهي سكين حاد.

وأوضح العقيد بن حماد أنه تمت الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتتبع الكاميرات الحديثة، إضافة إلى كفاءة وسرعة تحرك فرق البحث والتحري في المركز، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حيث ألقي القبض على المتهم مختبئاً في إحدى البنايات البعيدة عن موقع الحادث.

حرفية

وأشار إلى تعامل رجال الشرطة معه بحرفية كبيرة، خاصة أنه حاول الهرب مجدداً، ليتم اقتياده إلى المركز للتحقيق معه، موضحاً أن المتهم اعترف بأنه كان على خلاف مع الضحية على مبلغ 60 درهماً، حيث قام بشراء السكين محاولاً تهديده إلا أن الأمر تطور فقام بطعنه عدة طعنات نافذة ولاذ بالفرار، وتم تحويل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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