إسعاد شرطة دبي تضم مدرسة «سبرينج دايلز» الهندية لخياراتها التعليمية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت منى محمد العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، على عقد انضمام مدرسة «سبرينج دايلز» الهندية، الواقعة بمنطقة القوز 4 في إمارة دبي، إلى خيارات القطاع التعليمي لدى المركز، مقدمة بذلك لحاملي البطاقة خصماً حصرياً بنسبة 20 % على الرسوم الدراسية للطلبة الجدد، والمستمرين للمراحل الدراسية من الروضة إلى الصف الثاني عشر، إضافة إلى الإعفاء من رسوم التسجيل والقبول لحاملي بطاقة إسعاد فقط.

وبموجب عقد الانضمام، تصبح المدرسة التي تعد من المدارس المميزة في إمارة دبي، ضمن العروض المقدمة من القطاع التعليمي في المركز، إلى جانب العديد من المدارس والجامعات ورياض الأطفال التي تقدم خصومات متنوعة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وتقوم مدرسة سبرينج دايلز بوضع خطط مستقبلية تتمحور حول التعليم المحفز للطلبة، وتحرص على تطوير المهارات الفردية بالإضافة إلى وضع برامج أكاديمية نوعية ومميزة، كما وتوفر المنهاج الهندي وتستقبل الطلبة من الروضة وحتى المرحلة الثانوية.

يُشار إلى أن الموقع الإلكتروني https://esaad.dubaipolice.gov.ae/ والتطبيق الذكي الخاص ببطاقة «إسعاد»، يتيح لحاملي البطاقة الاطلاع على كافة العروض والمزايا التي تقدمها «إسعاد» في مختلف القطاعات.

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