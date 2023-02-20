دورة لإعداد «خبراء دوليين» في تخطيط الحوادث المرورية بأبوظبي

المصدر: ابوظبي - البيان

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اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المرحلة الثالثة لدورة الخبراء الدوليين في إعادة تخطيط حوادث السير، والتي انعقدت في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمشاركة 16 من الضباط وضباط الصف من منتسبيها، تمهيداً لحصولهم على الاعتماد الدولي في مجال تخطيط الحوادث المرورية «ACTAR».

وكرم العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، خريجي المرحلة الثالثة، مؤكداً أهميتها في ضرورة معرفة الأسباب الجذرية لوقوع الحوادث المرورية، مما كان له أثر إيجابي في تحقيق الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي والمتمثلة في أمن الطرق.

وتضمنت الدورة التي أعدها وقدمها آدم هايد مدير برنامج سلامة الطرق والمواصلات وخبير ومدرب في إعادة بناء حادث السير بجامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة، وشارك بها ضباط وضباط صف من مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، على عدة محاور.

وحرصت تلك المحاور على إكساب المشاركين مهارات متقدمة في تخطيط حوادث السير لتطوير مخرجات الحادث المروري بأسلوب علمي وتحليل هندسي دقيق، وكذلك تحديد آلية وقوع الحادث في ثلاث مراحل: قبل وقوع الحادث، وأثناء وقوع الحادث، وبعد وقوع الحادث.

كما شملت المحاور تحديد سرعات المركبات عند الاصطدام، وعدداً من الحسابات الرياضية المرتبطة بالمسافة والوقت المستغرق للصدم والتي تنتج تصوراً واضحاً لكيفية وقوع الحادث، بالاعتماد على جوانب فنية عدة مثل آثار الحادث على البنية التحتية والأضرار الواضحة على المركبات المتداخلة بالحادث المروري.

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