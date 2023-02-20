بدور القاسمي والمدير العام لـ(ويبو) يبحثان التعاون لحماية الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) دارين تانغ، ورافقته في سلسلة زيارات إلى عدد من المؤسسات المعرفية والإبداعية في الإمارة، وبحثت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة والاستفادة من الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار والإبداع.

وفي إطار سلسلة الزيارات إلى وجهات صناعة المعرفة والابتكار في الشارقة، رافقت الشيخة بدور القاسمي المدير العام لويبو في زيارة إلى «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، تبعته جولة في مرافق المجمع للتعرف إلى الفعاليات والأنشطة المبتكرة والبيئة الحاضنة التي يقدمها للشركات الرائدة في المنطقة الحرة للمجمع، ومنها الشركات الناشئة التي يدعمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، حيث شارك مؤسسو الشركات رؤاهم مع دارين تانغ في حماية الملكية الفكرية، وسبل تعزيز فاعليتها وكفاءتها ومرونتها لتناسب احتياجات المجتمع القائمة على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ورافقت الشيخة بدور القاسمي المدير العام لويبو في زيارة إلى «بيت الحكمة»، حيث عقد دارين تانغ اجتماعاً مع المسؤولين في «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، و«مؤسسة كلمات»، واستمع إلى رؤاهم في شأن الملكية الفكرية من نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

ابتكار

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «إن لحماية الملكية الفكرية أثراً مباشراً في تعزيز الابتكار والإبداع، وبناء مجتمعات واقتصادات مزدهرة في جميع أنحاء العالم، ولكن تواجه الملكية الفكرية عدة تحديات تتطلب إجراءات استراتيجية مشتركة من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة والحكومات والجهات القانونية».

وأضافت: «تأتي اجتماعاتنا اليوم في وقت تتسارع فيه التحولات وتتصاعد فيه التحديات، ولهذا نسعى عبر هذه اللقاءات لتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز أهمية الملكية الفكرية وترجمة إسهامها إلى أثر اقتصادي واجتماعي ملموس يدعم إنشاء منظومة متوازنة وشاملة تستشرف المستقبل في الشارقة، ودولة الإمارات والعالم».

ومن جانبه، قال دارين تانغ: «اطلعت في زيارتي على الدعم الكبير الذي تقدّمه دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد القائم على الابتكار، ومن هنا أودّ أن أتوجّه بالشكر العميق للشيخة بدور القاسمي على جلساتنا النقاشية المثمرة وكل جهودها لحماية الملكية الفكرية القائمة على الابتكار والإبداع في دولة الإمارات، وقد كان من دواعي سروري أن ألتقي رواد أعمال شباباً للحديث عن طرائق الاستفادة من الملكية الفكرية في نقل أفكارهم إلى السوق».

وأضاف: «لمست حجم الجهد الكبير الذي تقوم به (مؤسسة كلمات) لتقليص الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها القائمون على (بيت الحكمة) لضمان دعم الملكية الفكرية للصناعات الإبداعية».

وضم الوفد الإماراتي الذي استقبل وفد ويبو في زيارته إلى الشارقة: نجلاء المدفع، الرئيسة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)؛ وحسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار؛ واليازية خليفة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ؛ وصالحة عبيد، أمينة صندوق الجمعية؛ بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومؤسسة كلمات.

فيما ضم وفد ويبو كلاً من: حسن كليب، نائب المدير العام لقطاع التنمية الإقليمية والوطنية؛ وبياتريس أموريم-بورهير، مديرة مشروعات قطاع التنمية الإقليمية والوطنية؛ وشيماء العقل، مسؤولة البرامج لمشروعات قطاع التنمية الإقليمية والوطنية؛ ولويس إنريكي شافيز برادو، مساعد مسؤول البرامج في مكتب نائب المدير العام لقطاع التنمية الإقليمية والوطنية.

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