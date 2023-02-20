بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تواصل الاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا وتركيا

المصدر:
  • البيان
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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل دبي الاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا وتركيا، حيث تقوم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتنسيق الجهود وتسيير مزيد من رحلات الإغاثة في أحد أكبر عملياتها مع انطلاق رحلة جديدة لسوريا تحمل معها 37 طناً من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.

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