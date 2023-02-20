بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تواصل الاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا وتركيا
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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل دبي الاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا وتركيا، حيث تقوم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتنسيق الجهود وتسيير مزيد من رحلات الإغاثة في أحد أكبر عملياتها مع انطلاق رحلة جديدة لسوريا تحمل معها 37 طناً من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.
بتوجيهات محمد بن راشد، #دبي تواصل الاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا وتركيا، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 20, 2023
تواصل تنسيق الجهود وتسيير مزيداً من رحلات الإغاثة في أحد أكبر عملياتها مع انطلاق رحلة جديدة لسوريا تحمل معها 37 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.@IHC_UAE pic.twitter.com/SqbWkdURY8