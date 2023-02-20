المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل دبي الاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا وتركيا، حيث تقوم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتنسيق الجهود وتسيير مزيد من رحلات الإغاثة في أحد أكبر عملياتها مع انطلاق رحلة جديدة لسوريا تحمل معها 37 طناً من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.

بتوجيهات محمد بن راشد، #دبي تواصل الاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا وتركيا، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية

تواصل تنسيق الجهود وتسيير مزيداً من رحلات الإغاثة في أحد أكبر عملياتها مع انطلاق رحلة جديدة لسوريا تحمل معها 37 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.@IHC_UAE pic.twitter.com/SqbWkdURY8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 20, 2023

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