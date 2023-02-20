الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه - اليومي أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً صباحاً، ثم يصبح متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 13:40، والمد الثاني عند الساعة 03:15، والجزر الأول عند الساعة 20:37، والجزر الثاني عند الساعة 08:16.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19، والمد الثاني عند الساعة 23:06

والجزر الأول عند الساعة 16:35، والجزر الثاني عند الساعة 05:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 18 85 40

دبي 25 19 80 35

الشارقة 26 17 85 40

عجمان 25 19 85 40

أم القيوين 25 16 80 35

رأس الخيمة 27 17 85 40

الفجيرة 26 19 70 30

العـين 27 15 95 25

ليوا 28 14 80 25

الرويس 27 17 85 30

السلع 26 16 80 35

دلـمـا 24 18 75 40

طنب الكبرى 24 20 80 35

طنب الصغرى 24 20 80 35

أبو موسى 25 20 80 35.

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