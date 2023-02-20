"طرق دبي" تفتتح مركز أبحاث وابتكارات التنقل في جامعة برمنغهام دبي

المصدر: البيان

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افتتح معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، "مركز هيئة الطرق والمواصلات لأبحاث وابتكارات التنقل"، الأول من نوعه بالشراكة مع جامعة برمنغهام العريقة.

ويهدف المركز إلى تنظيم الجهود الحالية في مجال البحث، من خلال التركيز على مجالات البنية التحتية والتخطيط العمراني والاستدامة واحتضان الأفكار والمشاريع الإبداعية للشباب ودعم الشركات الناشئة في تسويق ابتكاراتها ونشر فكر وثقافة الابتكار وإقامة الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تعزز بيئة العمل المحفزة للإبداع والابتكار والإلمام ببرامج ومسرعات الابتكار، ونشر الأبحاث العلمية المختصة في هذا المجال.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات حريصة على دعم الابتكار والمبتكرين، وأن الرؤى الاستراتيجية والخطط المستقبلية التي وضعتها ترسّخ جهود صناعة الأبحاث النوعية والفريدة من نوعها والتي تعزز بدورها مكانة الدولة حاضنة عالمية للابتكارات والشركات الناشئة، وتركز على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالميةكما ترسخ ريادة الدولة في بحوث الابتكارات الجديدة.

ولفت إلى دور العلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأهميتها في تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات العلمية والبحثية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يدعم جهود تعزيز مبادرات "الإمارات تبتكر 2023" وإعداد الأجيال الحالية على تبني تقنيات الروبوتات جزءاً أساسياً لابتكار الأفكار الجديدة والتقنيات المستقبلية.

من جانبه أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أهمية وجود هذا المركز، والمساهمة في خلق مجتمعات ابتكارية في صناعة التنقل، وإيجاد حلول التنقل الذكية من أجل تحقيق رؤية الهيئة: "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام"، ورسالتها في: "توفير تنقل آمن وسهل من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي"، إضافة إلى تعزيز مكانة إمارة دبي حاضنة عالمية للابتكارات والشركات الناشئة وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في مجال النقل والمواصلات.

وقال معاليه: يستهدف المركز الشركات الناشئة والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية وشركات التكنولوجيا وحاضنات الابتكار والموردين الرئيسين مع الهيئة، مشيداً بالشراكة مع الجامعة العريقة: "جامعة برمنغهام".

من جهتها، أكدت سعادة هدى الهاشمي، أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأهمية تبني الاستدامة محوراً أساسياً للابتكارات الحديثة والأبحاث المتخصصة، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات تحرص على تعزيز ثقافة الابتكار، وتعميمها من خلال إطلاق المبادرات الهادفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية.

وقالت هدى الهاشمي إن افتتاح مركز أبحاث وابتكارات التنقل في هيئة الطرق والمواصلات يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار المستدام، ويعكس رسالة "الإمارات تبتكر 2023" الذي يركز على الاستدامة، ويسعى لترجمة لتوجيهات قيادة دولة الإمارات ببناء قدرات الكوادر البشرية المؤهلة، ودعم الشركات الناشئة في مجالات التنقل، وإطلاق المبادرات المشتركة التي تركز على تعميم مفاهيم الابتكار في جميع القطاعات الحيوية.

حفل الافتتاح

وتضمن حفل الافتتاح عرض جدارية تستعرض أبرز إنجازات الهيئة الابتكارية منذ نشأتها حتى وقتنا الحالي، ونبذة عن المركز والهدف من إنشائه والخطة المستقبلية لتشغيله، وعرض توضيحي لمشروع التشغيل التجريبي لروبوتات "طالبوت" (talabot) ذاتية القيادة من شركة طلبات وتوصيل الطلبات لضيوف الافتتاح، وعروض توضيحية من شركات الميتافيرس (5 شركات)، استخدمت فيها التقنية في التخطيط الحضري وتقديم الخدمات والرد على استفسارات المتعاملين.

كما تضمن الافتتاح عرض "الروبوتات" وحالات استخدامها التي تتوافق مع خدمات الهيئة، في رصد المركبات المخالفة والمواقف الشاغرة وشحن رصيد المواقف وغيرها، وعرض تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد، واستخدامها في بعض قطع الغيارات في مؤسسة القطارات ومساهمتها في رفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى عرض لمشاركة الجامعة المتمثل فـي مشروع بحثي وتطويري لاستخدام تقنية "الروبوتات" في حفر الأنفاق، وعروض لبعض الشركات الناشئة وفكرة تحدي الشركات الناشئة، وعرض توضيحي عن قصة نجاح لإحدى الشركات الناشئة في الدورات السابقة التي طورت خدمة "حافلة تحت الطلب"، التي استعرضت خلالها أبرز أوجه التعاون والشراكة مع الهيئة.

اتفاقية شراكة

وشهد معالي عمر سلطان العلماء، ومعالي مطر الطاير، وسعادة هدى الهاشمي، توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الطرق والمواصلات، والمعهد العالمي لإدارة للابتكار GIMI التي تهدف إلى إنشاء أول مجتمع إقليمي للابتكار Innova Community، ليكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجال أبحاث وابتكارات التنقل والمواصلات.

وقع الاتفاقية عن الهيئة، السيد حسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعن المعهد، دكتور هيتندرا باتل المدير التنفيذي للمعهد.

دعم الأفكار

وتجول معالي عمر سلطان العلماء، ومعالي مطر الطاير، وسعادة هدى الهاشمي، في المركز، واستمعوا لشرح من السيد حسين البنا، عن المركز الذي يهدف إلى دعم جهود الهيئة في مجال البحث والتطوير، واحتضان الأفكار الإبداعية للشباب الإماراتيين، وتسريع التعاون مع الشركات الناشئة، وخلق مجتمعات ابتكارية في صناعة النقل.

كما تضمن الشرح إسهام المركز في تقديم الدعم للأفكار الابتكارية الجديدة وبناء القدرات وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض وورش العمل الافتراضية والحضورية والاطلاع على التجارب العالمية الابتكارية في مجال النقل والمواصلات، واحتضان الأفكار والمشاريع الابتكارية الناشئة من خلال برنامج حاضنة ومسرعات الابتكار والترويج للمسابقات الدولية ودعم الشركات الناشئة بالاستثمار وتوفير الموارد التي تعزز تطوير الأفكار المبتكرة وتنمية الأفكار الجديدة.

خطط مستقبلية

من جهتها أكدت فاطمة المندوس مدير إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، أن الأنشطة التي تنفذها الهيئة تظهر عزمها على الانتقال من المرحلة الحالية: "الريادة عالمياً" إلى مرحلة: "التأثير عالمياً".

وأفادت بأن المركز، الذي جرى تنفيذه وفقاً لأحدث النظم العالمية، حدد خططا مستقبلية تتمحور في مرحلة التأسيس والإطلاق وتوظيف الكوادر البشرية المؤهلة وبناء أنظمة العمل والشراكات، ومرحلة تقديم خدمات الابتكار والبحث واحتضان الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مجالي النقل والمواصلات، لتأتي مرحلة التحول والتغيير وفق خطة مستقبلية يسعى المركز لتنفذيها خلال السنوات الثلاث المقبلة والاعتراف المحلي والعالمي بالمركز ومساهماته البحثية ومشاريعه الابتكارية التحولية في مجالي النقل والمواصلات.

شهر الابتكار

من جهة أخرى، نظمت إدارة الابتكار والريادة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عددا من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تأتي تزامناً مع شهر الابتكار 2023 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار: "الإمارات تبتكر 2023"، قدمها وشارك فيها عدد من القيادات في القطاعات والمؤسسات المختلفة في الهيئة، إضافة إلى عقد جلسات عصف ذهني لطلاب الجامعات، وتقديم العديد من الفعاليات التي تتعلق جميعها بالابتكار والاستدامة وخلق أفكار جديدة وتحفيز الموظفين على الإبداع، متضمنة عرضا لأبرز مشاريع الهيئة الابتكارية ومشاريع البنية التحتية والتحديات والتوجهات المستقبلية والابتكار في نماذج الأعمال.

ومن بين المبادرات التي نفذتها، وتنفذها، الهيئة خلال الفترة الحالية، "مسرعات الابتكار"، و"ساعة الابتكار والمستقبل"، و"قهوة مع قيادي"، وإتاحة الفرصة للطلاب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والباحثين والمختصين لعقد حوارات مع القياديين في الهيئة، وتحديد مواضيع النقاش والتحديات والتوجهات المستقبلية والابتكار في نماذج الأعمال التي تخص النقاش، ومبادرة "تحدي الشركات الناشئة" التي تتيح الفرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم على لجنة تحكيم تتكون من الهيئة وخبراء مختصين وممثلي شركات استثمارية وجهات تمويل لشركات ناشئة والمفاضلة بينها وفق معايير محددة، على أن يتبع ذلك اختيار أفضل 3 شركات وتقديم الدعم لهم.

كما تتضمن المبادرات، التي تقدمها الهيئة خلال شهر الابتكار 2023: "مصنع الأفكار للطلاب"، من خلال تقديم أنشطة وفعاليات متنوعة تستهدف طلاب الجامعات والأكاديميين والباحثين لتقديم حلول تتعلق بمواضيع الخدمات الاستباقية للمتعاملين، والاستدامة البيئية والتغير المناخي، وتنفيذ مبادرة بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي التي تفتح المجال للجمهور لتقديم الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية، إلى جانب مشاركة الهيئة في عرض مشاريعها الابتكارية في مجال الاستدامة في القرية العالمية.

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