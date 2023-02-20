منصور بن زايد يفتتح معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"

المصدر: البيان

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افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في دورته السادسة عشرة والذي يستمر 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتتزامن نسخة هذا العام مع مرور 30 عاماً على انطلاقة الحدث الرائد الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة.

وتشارك في الدورة الحالية 65 دولة، بزيادة قدرها 10% عن الدورة السابقة و200% مقارنة مع النسخة الأولى عام 1993، فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية إلى 41 جناحا وطنيا وبنسبة نمو قدرها 17 % مقارنة مع الدورة السابقة.

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