بيت العائلة الإبراهيمية يرحب بالمصلين في دور العبادة الثلاث

المصدر: البيان

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بعد افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس محلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الدولي في 16 فبراير، رحب المركز بالمصلين في دور العبادة الثلاث لأداء شعائرهم الدينية.

وأقيمت في مسجد الإمام الأكبر أحمد الطيب في بيت العائلة الإبراهيمية أول صلاة جمعة بتاريخ 17 فبراير، مُعلناً بذلك بدء استقبال مصليه بشكل يومي.

وقدم نيافة الكاردينال ميشال فيتزجيرالد يوم أمس الأحد 19 فبراير خدمته الأولى في كنيسة القديس فرنسيس، الكنيسة التي بدأت الترحيب بضيوفها الآن.

وبدوره، استقبل كنيس موسى بن ميمون يوم أمس الأحد 17 فبراير أولى خدماته الدينية المتمثلة في تعليق "مزوزاه"، وصلاة المنخا الوسطى، ليبدأ الترحيب بضيوفه.

ومن موقعه في منطقة السعديات الثقافية في أبوظبي، يُرحب بيت العائلة الإبراهيمية بزواره الآن لأداء الشعائر الدينية، واعتباراً من يوم الخميس 1 مارس، بإمكان الزوار المشاركة في برامج الملتقى وحجز الجولات الإرشادية.

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