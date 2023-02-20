وفد من كهرباء دبي في ليتوانيا لمتابعة آخر تطورات القمر الاصطناعي "ديوا سات -2"

المصدر: البيان

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زار وفد من مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، شركة "نانو أفيونيكس" (NanoAvionics) في ليتوانيا لمتابعة آخر التطورات في القمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات -2" من نوع (6U) الذي تعتزم الهيئة إطلاقه خلال العام الجاري ضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي)، وخلال الزيارة، أجرى الفريق اختبارات فنية متكاملة للقمر الاصطناعي تشمل الأجهزة والبرمجيات بما في ذلك الكاميرا عالية الدقة (4.7 أمتار) والتي ستستخدم لمهام مراقبة الأرض وتستخدم تقنية (MultiScape100 CIS) التي توفر تصويراً مستمراً في 7 نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يصل إلى 500 كيلومتر. كما تم اختبار الأجهزة الخاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يهدف برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2021، يهدف إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية لدعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه ورفع كفاءة وفعالية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة، فضلاً عن نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة، علاوة على تطوير حالات استخدام تسهم في الارتقاء بقطاع المؤسسات الخدماتية حول العالم. ونستعد لإطلاق القمر الاصطناعي النانوي من نوع (6U) خلال العام الجاري بعد النجاح الذي حققه القمر الاصطناعي "ديوا سات-1" الذي تم إطلاقه في يناير 2022."

ومن جانبه قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إن مركز البحوث والتطوير يدعم مساعي الهيئة في الاعتماد على تقنيات الثورة الاصطناعية في قطاع الطاقة، مضيفاً أن استخدام اتصال شبكة الأقمار الاصطناعية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، أطلقت "ديوا - سات 1" في شهر يناير 2022، بالتعاون مع شركة "نانو أفيونيكس"، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من مجمع كيب كانافيرال للإطلاق الفضائي (SLC-40) في ولاية فلوريدا الأمريكية، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.

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