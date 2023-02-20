«ليوناردو» تروّج لمحفظتها من الإلكترونيات البرية والبحرية والجوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك شركة ليوناردو، الشركة الدولية الرائدة في مجال صناعة الطيران والدفاع التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، في معرض آيدكس.

وستقوم الشركة بالترويج لمحفظتها من الإلكترونيات البرية والبحرية والجوية، ومنصات وخدمات التدريب للطيارين، ومشغلي الفضاء السيبراني وأنظمة الدفاع، والمنصات العسكرية ذات الأجنحة الثابتة والدوارة المأهولة وغير المأهولة.

تعليق

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال فينسينزو رومانو، المدير العام لشركة ليوناردو في الإمارات : «من خلال مكاتبها في أبوظبي، دعمت ليوناردو لأكثر من أربعين عاماً عمليات الإمارات البحرية والبرية والذكاء الاصطناعي بتقنياتها المتطورة. وفي الواقع، ما يقرب من 90 % من أسطول الطائرات العمودية VVIP في دولة الإمارات مصنوعة من طائرات ليوناردو العمودية، وأكثر من 100 طائرة منها تعمل في الدولة، وأكثر من 40 سفينة تابعة للبحرية الإماراتية مجهزة بأنظمة ليوناردو البحرية، بما في ذلك أنظمة الإدارة القتالية والدفاع، والرادارات البحرية، وأنظمة التحكم في الحرائق، وإلكترونيات الصواريخ، وأجهزة الراديو العسكرية.

ونهدف في ليوناردو إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع دولة الإمارات ، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع الشركات والمؤسسات الوطنية الإماراتية بناءً على سجلنا الحافل كمزود عالمي للتكنولوجيا المبتكرة». وأضاف: «نتطلع إلى التعاون مع الصناعة الإماراتية لتصميم وإنتاج نظام وطني لإدارة العمليات القتالية للسفن الجديدة والقديمة».

ويشمل التعاون مع دولة الإمارات أيضاً تطبيقات الاتصالات الآمنة، وتقنيات الفضاء، وطائرات التدريب، والاتفاقية التي أُعلن عنها أخيراً مع جامعة خليفة لإنشاء أكاديمية للأمن السيبراني في حرمها الجامعي في أبوظبي. واستناداً إلى منصة ليوناردو سايبر ترينر، ستقدم الأكاديمية برامج تدريبية وشهادات كاملة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مبادرات خاصة مصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الإماراتية.

ويمثل الدفاع السيبراني إحدى الموضوعات الرئيسية لمشاركة ليوناردو في معرض آيدكس، وتشمل خدمات الشركة تدريب مشغلي الأمن السيبراني، وتقييم مرونة البنى التحتية الرقمية ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة، وذلك بفضل منصة سايبر راينج (Cyber Range) الخاصة بها. ومن خلال الاستفادة من المحاكاة الافتراضية وقابلية التشغيل البيني، توفر منصة سايبر راينج إعداداً متقدماً للسيناريو وقدرات محاكاة عالية الدقة للهجوم. وفي سياق الدفاع السيبراني، تلعب استخبارات التهديدات دوراً حاسماً، مما يسمح بمراقبة التهديدات السيبرانية وتحديدها وتحليلها.

دمج

ويمكن دمج معلومات وبيانات استخبارات التهديدات السيبرانية القادمة من مراقبة وإدارة الأمن السيبراني في الوقت الفعلي في منصة ليوناردو X-2030. وفي معرض آيدكس 2023، ستعرض الشركة منصة ليوناردو X-2030، وهي عبارة عن حل خاص يجمع عمليات «القيادة والتحكم والاتصال والذكاء السيبراني». وتتمثل ريادة ليوناردو في تطوير منصات الطائرات وتقنيات وخدمات التدريب بشكل جيد من خلال طائرة M-346FA، نسخة الهجوم المقاتلة المشتقة من M-346 Advanced Jet Trainer (AJT)، وهي أكثر طائرات التدريب من نوع «Lead-In Fighter Trainer» تقدماً في السوق.

سيوفر معرض آيدكس لشركة ليوناردو فرصة مهمة لتسليط الضوء على طائرة Mirach 40 (M-40)، وهي طائرة بدون طيار موجهة لتدريب القوات المسلحة. وكلاعب أوروبي رئيسي في تصميم وإنتاج الإلكترونيات، ستقوم ليوناردو أيضاً بتسويق رادارها التكتيكي متعدد المهام (TMMR) الجديد المتعدد المجالات والاستخدام المزدوج. كما ستسلط ليوناردو الضوء في معرض آيدكس على أحدث جيل من طائرات الهليكوبتر العسكرية المتوسطة AW149.

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