«جال - أمرُك» تستعرض حلولها وخدماتها المبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة جال - أمرُك، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال العمليات العالمية المتخصصة بالتوريد والصيانة وعمرة الطائرات، عن مشاركتها في معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023) الذي ينطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تسليط الضوء على حلولها المبتكرة وخدماتها المتخصصة في قطاعي الطيران والدفاع.

وتعتزم الشركة خلال معرض آيدكس 2023 استعراض إمكاناتها التي تعزز حضورها كمزود رائد لعمليات الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات لعملائها في دولة الإمارات والعالم، كما تحرص الشركة على توفير خدمات شاملة لقطاع الطيران بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاعي الدفاع والفضاء على مستوى العالم، وذلك من خلال التعاون مع ألمع العقول في مجال الهندسة وسلاسل التوريد العالمية المدعومة بالشراكات مع أبرز مصنعي المعدات الأصلية لتوطين عمليات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات.

وقال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة جال - أمرُك: «يعتبر معرض آيدكس 2023 منصة متكاملة توفر للشركة إمكانية مشاركة خبراتنا وحلولنا وإمكاناتنا الرائدة في قطاع الطيران، إلى جانب تسليط الضوء على توطين العمليات، وتطوير الحلول والخدمات الجديدة، التي ترسخ التزامنا المستمر في دعم القطاع الدفاعي لدولة الإمارات».

وأضاف الهاملي: «إن شركة جال - أمرُك ملتزمة بدفع مبادرات التنمية المستدامة وتنفيذها للمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة على مستوى عمليات الطيران والدفاع. كما أن مشاركتنا في هذا الحدث الاستراتيجي تعزز من تطلعاتنا للتواصل مع شركائنا الرئيسين والمقاولين ومصنعي المعدات والوفود العالمية المشاركة، وهو ما ينسجم مع جهودنا الرامية لتطوير شراكاتنا الهادفة نحو توسيع نطاق خدماتنا على مستوى العالم».

وتعمل شركة جال - أمرُك حالياً على تنفيذ برنامج رئيسي يهدف إلى تعزيز قدراتها في خدمة الطائرات من طراز C130 وUH60 وF16 من خلال منشأتها في مدينة العين، وذلك لتوفير حلولها المتطورة لعملائها محلياً وعالمياً، إلى جانب رقمنة العمليات التي تعزز من الخدمات التي توفرها لشركائها.

وتستعرض شركة جال - أمرُك خلال مشاركتها في المعرض الخدمات الشاملة التي توفرها لطائرة C130 والإمكانات المخصصة لعمليات الإصلاح والاستبدال الأولية والثانوية للتحكم بالطائرات، إلى جانب خدمات الهندسة والطيران ذات الصلة. كما تسلط الشركة الضوء على خبراتها في تقديم المشورة التقنية والهندسية لطائرة «بلاك هوك»، والتعديلات التي أجرتها على طائرة UH60 وجميع حلول الإصلاح وتجديد الطائرات.

وتكشف الشركة أيضاً خلال المعرض عن إمكاناتها المتطورة بما يشمل تبديل القطع لطائرة F16، وإجراء التعديلات على قطعة كاملة وتفكيكها وإصلاحها واستبدالها وتنفيذ عمليات التجديد وإعادة تركيبها واختبارها ومعالجة المشكلات الموجودة فيها. وتشهد مشاركة جال - أمرُك استعراض منصة اختبار التوازن الديناميكي لشفرات المروحيات، والتي يبرز استخدامها في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن تهيئة الرأس الدوار للمروحية لمواكبة جميع الأنواع المختلفة من مروحيات سيكورسكي. ويمكن أيضاً تعديل الشفرات الرئيسية من منصات الطيران الأخرى باستخدام رأس دوار مطابق وتركيبه على قمة حامل الدوران.

ويمثل معرض ومؤتمر آيدكس أحد أكبر المعارض المتخصصة في القطاع الدفاعي على مستوى المنطقة، حيث تعرض فيه أحدث التقنيات في مجالات الدفاع الأرضي والجوي والبحري. كما يشكل المعرض منصة استثنائية تهدف إلى بناء وتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المتخصصة في القطاع.

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