58 شركة ضمن جناح «إنترناشونال جولدن جروب»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة «انترناشونال جولدن جروب - آيجي جي» أن أكثر من 58 شركة وطنية وعالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والتقنيات العسكرية والأمنية تشارك ضمن جناح مجموعة «انترناشونال جولدن جروب» في معرض آيدكس ونافدكس 2023 الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأضاف الكعبي إن هذا المعرض العالمي الذي يقام في أبوظبي يشكل منصة مهمة للشركات الإماراتية والعالمية التي تحرص على استعراض أحدث منتجاتها، حيث يحتضن جناح إنترناشونال جولدن جروب العديد من الشركات التي تقدم المنتجات المتطورة في الصناعات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى عرض أحدث المعدات الدفاعية ومستلزمات الجيوش البرية والجوية والبحرية.

ونوه الكعبي بالخبرات والمنتجات الإماراتية التي تواكب التطور الدولي في أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية وفق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بمستقبل وتنمية هذا القطاع، حيث تحرص الدولة على تشجيع الشركات الوطنية للابتكار في هذا المجال.

من جهته، قال خليفة البلوشي نائب الرئيس التنفيذي إن جناح إنترناشونال جولدن جروب ـ (IGG) سيشهد معرض آيدكس ونافدكس على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الدفاع والتقنيات العسكرية، وذلك مع شركات عالمية رائدة في مجال الدفاع، كذلك مع شركات إماراتية لتوطيد التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتدريب الفني ونقل المعرفة بعد أن أثبتت الصناعات الوطنية جدارتها وتطورها خلال الأعوام الماضية على جميع المستويات من خلال قدرات وسواعد أبناء الإمارات العاملين في الصناعات الدفاعية.

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