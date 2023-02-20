«اعتماد القابضة» تعرض عدداً من الأنظمة والصناعات الإماراتية المتطورة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة اعتماد القابضة الإماراتية المتخصصة في الصناعات الأمنية والدفاعية عن مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض.

حرص

وأكد خالد آل علي الرئيس التنفيذي للمجموعة حرص الشركة بشكل دوري على المشاركة في فعاليات معرض «آيدكس» الذي يعتبر منصة مهمة لاستعراض منتجات الشركة في المجال الأمني والدفاعي، مضيفاً أن اعتماد القابضة تمكنت من تطوير وابتكار عدد من الصناعات والأنظمة الإماراتية المتخصصة التي عززت من ريادة الإمارات في القطاع الدفاعي.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة «إننا كشركة وطنية متخصصة في المجال الدفاعي والأمني بالمشاركة في فعاليات معرض آيدكس 2023، حيث سنعرض أحدث الطائرات بدون طيار وبرامج القيادة والسيطرة، ومعدات أخرى، حيث إن صناعاتنا الوطنية ستسهم في تعزيز مكانة الإمارات في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية».

فخر

وأضاف «نفخر بإنتاج وتصنيع طائرات بدون طيار تستخدم لأغراض التدريب، وبرامج القيادة والسيطرة والعديد من المعدات الأخرى التي سيجري الكشف عنها خلال فعاليات «آيدكس»، مع العلم أنه يجري تصنيعها بإشراف كوادرنا الإماراتية المواطنة، ونفخر بتصنيعها بالدولة بنسبة 100 %».وأكد آل علي أن تواجد شركة اعتماد القابضة في معرض آيدكس 2023 دليل على التقدم والتطور الذي تشهده الشركات الوطنية الإماراتية العاملة في المجال الأمني والدفاعي، معرباً عن اعتزازه بالتطور والتقدم الذي بلغته الصناعات الإماراتية في هذا المجال، والتي أصبحت تنافس نظيراتها العالمية وتتفوق عليها.

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