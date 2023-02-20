المركبة الفضائية «دراجون» تصل إلى قاعدة الإطلاق

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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وصلت المركبة الفضائية «دراجون» التي ستحمل سلطان النيادي برفقة طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6»، أمس، إلى المجمع رقم 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، وذلك استعداداً لانطلاق رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية 26 فبراير الحالي في تمام الـ11.07 صباحاً بتوقيت الإمارات.

3 فرص

وتنطلق مركبة الفضاء «سبيس إكس دراجون انديفور»، من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، فيما ستكون هناك 3 فرص للإطلاق يمكن عبرها الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وبنجاح المهمة ستصبح الإمارات ضمن 11 دولة في العالم أنجزت مهمة طويلة الأمد على متنها والتي تستمر مدة 6 أشهر، فيما يستعد فريق مهمة «Crew -6» لبدء مرحلة العزل قبيل انطلاق المهمة وصولا ليوم الإطلاق.

وأنهى سلطان النيادي برفقة طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6»، تدريباتهم النهائية قبل الانطلاق على متن مركبة الفضاء «سبيس إكس دراجون انديفور»، حيث خاض رواد فضاء المهمة، العديد من التدريبات المتنوعة في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، ومن بينها كيفية تشغيل مركبة «سبيس إكس كرو 6»، حيث يتم إجراء التدريبات في المركز التابع لوكالة «ناسا»، كونه أحد أكبر المراكز المتقدمة في العالم، ويتم فيه التدريب على رحلات الفضاء البشرية، والبحوث والتحكم في رحلات الفضاء، وتدريب الطواقم على القيام بمهام في المدار المنخفض، وذلك بواسطة نظام مشروع المحاكاة التماثلية لأبحاث الاستكشاف البشري.

محاكاة إطلاق

وأجرى رواد «سبيس إكس كرو 6»، أندري فيدياييف، اختصاصي البعثة، ووارين هوبرغ «وودي»، ربان المركبة، وستيفن بوين، قائد المهمة، وسلطان النيادي، اختصاصي البعثة، الكثير من التدريبات خلال الشهور الماضية، استعداداً لهذه المهمة النوعية، من بينها تدريبات داخل نموذج مركبة «دراجون» الفضائية في هوثورن بكاليفورنيا، حيث تطرقت التدريبات لمحاكاة الإطلاق والهبوط في مركبة «سبيس إكس»، بواسطة ذراع خاصة في مختبر الطرد المركزي، التابع لسلاح الجو الأمريكي.

وتتضمن التدريبات، محاكاة عملية الإطلاق والهبوط في مركبة «دراجون»، ويتعرض خلالها لقوى تسارع تعادل 5 أضعاف قوى الجاذبية الأرضية، فيما تعرف قوى التسارع جي، بأنها الناتجة عن تأثر جسم رائد الفضاء أثناء تسريع انطلاق الصاروخ، أو معاناة الطيار عندما تنحرف به الطائرة بشدة عن الاتجاه المستقيم، ما يسبب له فقداناً للوعي لمدة 15 ثانية.

19 تجربة

وشملت التدريبات المتقدمة للفريق، الحضور في مركز رواد الفضاء الأوروبي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، للتعرف إلى القسم الأوروبي في محطة الفضاء الدولية، والتدريب على التجارب العلمية والحمولة التي ستكون خلال البعثة 69 للقسم الأوروبي.

وسيجري رائد الفضاء سلطان النيادي 19 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية ضمن سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، التي تهدف التوصل لنتائج علمية مهمة.

وتندرج المهمة ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي يشرف على تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين لخوض مهمات علمية مختلفة، ويعد البرنامج الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، من أكثر البرامج إلهاماً وتلبية لطموحات الشباب أصحاب القدرات المتفردة على المستوى العلمي، والمهارات الشخصية، ويهدف إلى تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة وتمكينهم للعمل في محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يعزز دور المركز في تطوير قطاع الفضاء بدولة الإمارات.

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