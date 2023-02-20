الارتقاء بالإنسان علامة فارقة في الأداء الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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أشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي باعتماد المنظومة المحدثة للتميز الحكومي وقالا: عوّدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ألا نقبل بأقل من المركز الأوّل، ولذا في مسيرة الجهات الحكومية لوجهة تميّز غير مسبوقة لا بُد أن يكون الارتقاء بالإنسان هو العلامة الفارقة في أداء حكومي وتجارب حكومية تعيش المستقبل منذ الآن ولا تنتظره. وهو ما سيجعل دبي مدينة المستقبل بتعريف خاص بقيادتنا وليس كما اعتاده الآخرون.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: يمثّل رأس المال البشري والتوطين علامة مميزة في المنظومة المحدثة لبرامج التميز الحكومي بدبي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ونحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية عملنا منذ انطلاقنا على إعادة ابتكار تجربة التوطين من خلال مبادرات نوعية نُرافق نحن وشركاؤنا المواطن في رحلته من التدريب وحتى التوظيف ونسعى أن تكون مُخرجات التعليم متواكبة مع ما يتطلبه المستقبل من تخصصات، ونتطلّع أن نُسهم بشكل استراتيجي في تمكين مبادئ التميز وخاصة محور القيمة المميزة وعلى وجه الخصوص في الارتقاء برأس المال البشري والتوطين والقيمة المجتمعية.

تطبيقات مبتكرة

قال عبد الله الفلاسي: إن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المنظومة المحدثة لبرامج التميز الحكومي في دبي خطوة مهمة في مسيرة حكومة دبي نحو التميز والابتكار.

واضاف أن القيادة تحرص على التميز الحكومي بدبي وعلى الابتكار والجاهزية للمستقبل والاستعداد للغد وتطوير الكفاءات المواطنة.

وأكد الفلاسي أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لن تدخر جهداً لترجمة رؤية القيادة للانطلاق نحو معايير جديدة وآفاق أوسع من الابتكار والاستعداد للغد وترجمة رؤية القيادة لاعداد الكوادر المواطنة الاعداد المناسب لشغل وظائف المستقبل في دبي.

وأشاد بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد إذ يحرص سموه باستمرار الانتقال بمنظومة العمل الحكومي في دبي نحو آفاق واسعة من التميز والابتكار وتطوير العمل الحكومي ليكون سباقًا وقادرا على تسخير التقنيات المتقدمة لخدمة المجتمع.

كما ثمّن الدور الذي تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي في تطوير أداء الإدارة الحكومية.

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