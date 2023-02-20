افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في هاتاي

المصدر: هاتاي - تركيا - وام

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الثاني عشر على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا والتي تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 2، حيث بلغ عدد الرحلات إلى سوريا (76) طائرة شحن محملة بمواد إغاثية وزن 2535 طناً وكذلك (42) طائرة شحن محملة 840 طناً إلى تركيا ليصبح عدد إجمالي الرحلات (118) رحلة تحمل على متنها (3375) طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن.

وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ. كما بدأ مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في منطقة الريحانية بمدينة هاتاي التركية وضمن عملية «الفارس الشهم /‏‏‏ 2» استقبال المصابين والمتضررين من الزلزال.

وشهد سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، أمس، افتتاح المستشفى، يرافقه عدد من المسؤولين الأتراك، بحضور العميد الركن طبيب سرحان النيادي، قائد سلاح الخدمات الطبية في وزارة الدفاع.

وتبلغ سعة المستشفى 200 سرير، إضافة إلى 20 سرير عناية فائقة وغرفتي عمليات بكامل المعدات الطبية، وغرفتين للعناية المركزة ومختبر وصيدلية.

وأكد سعيد ثاني الظاهري أن افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في مدينة هاتاي التركية يأتي انطلاقاً من توجيهات قيادة الدولة الرشيدة وضمن عملية «الفارس الشهم/‏‏‏2»، وفي إطار الحرص على تخفيف المعاناة عن المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد أخيراً.

وأضاف أن المستشفى الذي تم بناؤه في وقت قياسي خلال أيام قليلة يجسد نهج دولة الإمارات الإنساني وحرصها على المساهمة في تأمين الرعاية الطبية للمتضررين من الزلزال، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية التركية بشكل مستمر لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يحتاج إليها المتضررون من الزلزال.

من جانبه قال العميد الركن طبيب سرحان النيادي إنه تم إنشاء هذا المستشفى الميداني في وقت قياسي خلال 5 أيام فقط، ويضم كل الاحتياجات الطبية اللازمة مع كادر طبي في مختلف التخصصات. وهذا المستشفى الميداني هو الثاني الذي تفتتحه دولة الإمارات في الجمهورية التركية، حيث سبق أن افتتحت في 13 فبراير الجاري المستشفى الميداني الإماراتي في منطقة إصلاحية في مدينة غازي عنتاب التركية، ويقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية الضرورية والعاجلة للمتأثرين من الزلزال، إضافة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

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