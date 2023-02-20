«يو بي إس» تسيّر رحلات جوية من مطار دبي إلى إسطنبول

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق هذا الأسبوع ثلاث رحلات جوية من مطار دبي، بالتنسيق مع شركة «يو بي إس» UPS، لنقل أكثر من 300 طن من المواد الإغاثية الضرورية للمتضررين من الزلزال في تركيا، المقدمة من برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر.

ونظراً للدمار الكبير الناجم عن الزلزال الأخير الذي ضرب كلاً من تركيا وسوريا، يحتاج الناس في المناطق المتضررة إلى جميع أنواع المساعدة المتاحة بأسرع وقت، كما توظف UPS شبكتها اللوجستية العالمية لنقل الإمدادات الإغاثية من شركائها الموجودين في دولة الإمارات، من مؤسسات ومنظمات إنسانية.

ويُعدّ مطار دبي أحد مراكز الشحن الجوي العالمية لشركة UPS، والذي يقع بالقرب من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، التي تعتبر من المراكز الهامة لدعم جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

بالإضافة إلى تسيير الرحلات الجوية من دبي إلى إسطنبول، اتخذت شركة UPS ومؤسسة UPS، مجموعة من الإجراءات الإضافية لتقديم المساعدة والدعم، وذلك يشمل: تقديم أكثر من مليون دولار من الخدمات اللوجستية العالمية، وتسيير جسر جوي إلى إسطنبول من مدينة كولونيا في ألمانيا، مع تخصيص مساحة للرحلات اليومية للمنظمات الإنسانية، وتوفير سعات شحن في شاحنات UPS، لصالح بلدية مدينة إسطنبول، و«نيدز ماب»، وهي منظمة محلية غير حكومية تدعمها UPS، وتفعيل EDUARDO، وهي لوحة تحكم جوية لحالات الطوارئ، والتي طورها مجموعة من خبراء UPS المتطوعين لمساعدة منظمات الإغاثة الإنسانية على الوصول السريع، إلى جميع سعات النقل الجوي المتاحة في المطارات الموجودة في أنحاء تركيا، ويخصص موظفو UPS آلاف الساعات في الجهود التطوعية في عمليات التغليف والفرز والتحميل، وتقديم خدمات النقل لإيصال المواد الإغاثية المتبرع بها إلى الخطوط الجوية التركية، بالتعاون مع القنصليات التركية.

ومن خلال العمل مع السفارة التركية، خصصت «يو بي إس» 17 شاحنة لنقل 41,000 كغم من التبرعات المقدمة من سكان دولة الإمارات إلى المطار. وتشمل هذه التبرعات ملابس شتوية، وأكياس نوم وبطانيات ومواد غذائية وأغذية أطفال، وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أوفكو أكالتان رئيس UPS في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا: «كمواطن تركي، أعرب عن كامل تعاطفي مع شعبي تركيا وسوريا، ومع كل المتضررين من هذا الزلزال في المنطقة، والذي يوجد من بينهم أيضاً العديد من موظفي UPS».

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