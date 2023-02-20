مؤتمر الدفاع الدولي يناقش إعادة رسم ملامح الأمن والمجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، استقطب مؤتمر الدفاع الدولي، الذي اختتمت فعالياته أمس، ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة، حيث شارك طيف واسع من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم. ونظمت مجموعة أدنيك مؤتمر الدفاع الدولي، بالتعاون مع وزارة الدفاع وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن «توازن» تحت شعار «التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي».

وتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية، وتناقش الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 17 متحدثاً، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.

وكان معالي محمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع قد افتتح فعاليات المؤتمر، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل، وسورين بابيكيان، وزير الدفاع في أرمينيا، ومحمد اسرار تارين، وزير الإنتاج الدفاعي في جمهورية باكستان، وإنوسنت لوغا باشونغوا، وزير الدفاع والخدمة الوطنية في تنزانيا، وسيخانبايار غورسيد، وزير الدفاع في منغوليا، وروبرت خانشاتريان، وزير صناعة التكنولوجيا العالية في أرمينيا، وذلك إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في جهات حكومية وخاصة محلية ودولية.

كما شهد الافتتاح كل من الفريق ناصر بن علي ناصر الصيخان، وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد و الصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس، واللواء الطيار الركن محمد سعيد المغيدي، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وطارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في جهات حكومية وخاصة، محلية وإقليمية ودولية.

وقال البواردي، في كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر: «نواصل اليوم مسيرة تعاوننا المشترك من خلال مناقشة مفاهيم التكيف والاستكشاف والتحول، والبحث في إعادة تصور الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر مضطرب، ويعتبر المؤتمر فرصة لمناقشة جوانب متعددة من التحديات المتعلقة بأثر التقنيات الحديثة على مستقبل البشرية، من خلال أربع جلسات تتناول تلك التحديات، ولكن علينا أن نتذكر أن التحدي الأكبر، يكمن في قدرة البشر على مواجهة مخاطر الطبيعة وفي مقدمتها آثار التغير المناخي».

وأضاف معاليه: «مما لا شك فيه أننا نحيا اليوم في عصر مليء بالاضطراب نتيجة التطور السريع والاعتماد المفرط على التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العصبية والحيوية والواقع الملموس، مما ترك آثاراً على المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية بما فيها تحقيق الأمن».

وتابع معاليه: «يتطلب الأمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواكبة هذا الواقع، إلى جانب دراسة الكيفية التي يؤدي بها الدمج المتزايد للتقنيات في أماكن العمل إلى تغيير مناهج تنمية المواهب وإدارة رأس المال البشري، وكذلك دراسة التقنيات الناشئة على العمليات العسكرية الحديثة ومستقبل الحروب.

وأشار معاليه: «يتناول المؤتمر موضوع اكتشاف الحدود التالية، بالبحث في غريزة الإنسان لاستكشاف ما وراء الأبعاد الحالية للعالم الأرضي والماديّ، وتوسيع البصمة البشرية في كل من الفضاء والمجال الرقمي، متطلعين أن تخرج هذهِ الجلسات بنتائج ملموسة لصالح الإنسان».

وقال معاليه:« بينما نسعى لتحقيق الأمن في عصر الاضطراب، يترتب علينا أن نتكيف مع واقع الحال الذي نحيا به، وعلينا أن نُلبي متطلباتِه، ومن جانب آخر، علينا أن نستكشف طبيعة التحديات، وأن نبتكر الوسائل والأساليب للاستفادة من التطور التقني لإدارة مسيرة التحول بوعي كامل».

وأضاف معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع:« تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية بهدف إرساء الأمن لكي نتمكن معاً من ترسيخ الاستقرار في دول المنطقة والعالم، وهذا بدوره يتيح المجال لدفع عجلة الاقتصاد الوطنيّ في دولنا، كما يساهم بتحقيق التنمية المحلية والإقليمية والعالمية».

وتابع معاليه: «يأتي تحقيق الأمن في مقدمة أولوياتنا، لأنه يفسح المجال أمام مجتمعاتنا للعيش بكرامة وفي بيئة آمنة، ويتيح الفرصة أمام حكوماتنا لبناء علاقات التعاون المثمر بين دولنا، ويساهم بحل النزاعات بالحوار والتفاهم، ما يؤدي إلى تحقيق سلام عالمي، ويدفع بعجلة التقدم والازدهار».

وقال معاليه: لا يتحقق الأمن بالقوة والسلاح ولا بالتقنيات الحديثة وحدها، فهو منظومة وطنية متكاملة تنبع من أسلوب الحياة وثقافة المجتمع ومنجزاته القائمة على مجموعة من القيم والمبادئ الإنسانية التي تدعو إلى احترام حقوق المجتمعات الأخرى وثقافاتها وتهدف لبناء علاقات إنسانية معها.

وتوجه معاليه إلى المشاركين في المؤتمر قائلاً: أدعوكم للتأمل في نموذج التسامح والتعايش السلمي الذي تقدمه الإمارات، فبينما تحتضن جاليات من جميع الشعوب والثقافات، فهي تمنحُهم الفرصة للعيش والعمل على أرضِها بأمنٍ وسلام، كما تسعى الدولةُ إلى بناء جسور التعاون مع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل.

ظروف

وأضاف معاليه: بالرغم من ظروف عدم الاستقرار والاضطرابات التي أحاطت بالمنطقة طوال أكثر من خمسين عاماً، استمرت الإمارات بمواجهة التحديات بكفاءة ولم تتوقف عن تحقيق التقدم وتقديم المنجزات، لأن قيادتها أرست الأمن ورسخت السلام بالتعاون مع جيرانها والمجتمع الدولي.

وقال معاليه: ومع افتتاح الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي أيدكس 2023 غداً، ندعوكم للاستفادة من هذه الفرصة للاطلاع على أحدث التقنيات والأسلحة والمعدات التي تُساهم بإرساء الأمن والسلام، وتعزيز فرص التعاون الدفاعي المشترك بين دولنا، من خلال ترسيخ مفاهيم الردع.

وأختتم معالي محمد بن أحمد البواردي كلمته قائلاً: آمل أن يكون هذا المؤتمر إضافة نوعية في مسيرة تعاونِنا المشترك، لتحقيق التقدم والازدهار لدولنا.

ومن جانبه، قال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص دوماً على تحقيق الاستقرار والأمن الإنساني ليس في دولة الإمارات فحسب، بل على المستوى العالمي، لتصبح نموذجاً ريادياً في تخطي التحديات وتحقيق التقدم الحضاري ووجهة متميزة للتعايُش السلمي».

وأكد أن أهمية مؤتمر الدفاع الدولي تكمن في توفير منصة استراتيجية مثالية تستقطب نخبة من القادة وصناع القرار من مختلف دول العالم لتبادل الرؤى والأفكار البناءة حول العديد من القضايا العالمية وبلورة الحلول بشأنها لتحقيق الاستقرار والسلام وضمان الأمن الدولي.

بدوره، قال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما: «يوفر مؤتمر الدفاع الدولي منصة عالمية لمناقشة تطوير حلول أكثر فعالية للتحديات المتغيرة والمتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، واستراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام على المستوى العالمي، كما يسلط الضوء على أحدث التطورات العلمية والتقنية، والدور المحوري والمهم لدولة الإمارات وأبوظبي في النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية.

في السياق ذاته، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:» تنظيم مؤتمر الدفاع الدولي يتماشى مع رؤية واستراتيجية مجموعة أدنيك لتعزيز مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة عالمية لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة، وينسجم مع جهودها لنقل وتوطين المعرفة، ورفد الكفاءات والقدرات الوطنية بخبرات عالمية في جميع الجوانب العلمية والمعرفية، حيث يوفر هذا التجمع العالمي منصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار مع كوكبة من صناع القرار والخبراء، وفرصة حقيقية للتعرف على التوجهات العلمية والتكنولوجية في هذه المجالات الحيوية«.

4 جلسات تناقش دور التقنيات في المستقبل

شهد مؤتمر الدفاع الدولي 4 جلسات، أقيمت الأولى بعنوان «الوعد والتبعات: الآثار والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية للانتشار المطرد في تبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات العصبية والعضوية والواقع الممتد».. وشارك فيها معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وفرانسوا ريجيس بولفيرت، المدير الدولي للتعاون العلمي لمجموعة نافال، إلى جانب روي دونلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريثيون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجنرال جون دبليو نيكلسون جونيور، المدير التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط.

وتساءل المشاركون عن التقنيات التي ستلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا في المستقبل؟ والتجربة الإنسانية؟ وما هي هذه التقنيات هل الذكاء الاصطناعي أم التقنيات؟

وأكد معالي عمر العلماء أن مؤتمر الدفاع الدولي جمع قادة وصناع القرار والكفاءات الدولية لمناقشة مستقبل ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي بما يسهم في ضمان جودة حياة عالية ومستوى أمن وأمان عالي.

وأضاف أنه في المستقبل القريب سيشهد العالم استخدامات مختلفة للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري والذي يتطلب مواكبة هذا التطور بتشريع لهذه الاستخدامات، حيث توجد استخدامات ايجابية مثل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المجالات اللوجستية والصيانة للمعدات العسكرية، مشيرا إلى أهمية سن تشريعات للحد من استخدام الآليات المسيرة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار النهائي، ولابد ان يكون هناك قيادة بشرية في اتخاذ القرارات النهائية لهذه النظم.

وقال العلماء إن دولة الإمارات تزخر بالكفاءات الوطنية ومؤسسات رائدة تطور هذه النظم مثل «ايدج» وتتيح الفرص للمواطنين الاستفادة من فرص العمل في هذه الشركات.

وأضاف الجنرال جون دبليو: لا يتعلق الذكاء الاصطناعي باستبدال عملية صنع القرار البشري بل تعزيز عملية صنع القرار البشري».. حيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل جيد في اكتشاف الحالات الخارجة عن المألوف وهذا يسمح للإنسان بالتدخل والتحقق مما يجب القيام به.

نطاق

وتناولت الجلسة التي أدارها ماثيو كوكران رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجلس تسويق خدمات الدفاع التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد واسع النطاق للتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العصبية والحيوية والواقع الممتد.

فيما تطرقت الجلسة الثانية بعنوان «المواكبة: كيف سيغير التضمين المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة في أماكن العمل من مناهج تطوير المواهب وإدارة الموارد البشرية»، والتي أدارتها الدكتورة آنا دولديز، رئيسة قسم الأبحاث في أكاديمية ربدان إلى تزايد اعتماد التقنيات المتقدمة في أماكن العمل على تغيير منهجيات تطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، حيث شارك فيها فاهاكن خاتشاتوريان، وزير صناعة التكنولوجيا العالية في أرمينيا، والسير توم بيكيت، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وحسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات»، إحدى شركات «جي 42».

وبحث المشاركون في الجلسة الثالثة بعنوان «التكنولوجيا في الطليعة» تأثير التقنيات الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل العمليات العسكرية، وشملت قائمة المتحدثين اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس»و «نافدكس»، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، ويو دونغ جون نائب وزير الدفاع في جمهورية كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، واللواء (متقاعد) البروفيسور آدم فندلي، أستاذ الممارسة والدفاع والأمن الإقليمي في جامعة جريفيث، وأدار الجلسة تاتي نوركين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة»أو تي أتش إنتلجنس«في الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الرابعة بعنوان «الجبهات التالية»، والتي ناقشت الغريزة البشرية وتجاوز أبعاد العالم الواقعي الحالي وتوسع البصمة الإنسانية في مجالات الفضاء والعالم الرقمي، حيث تحدث فيها كل من سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، ونيكوس باباتساس، الشريك في مجموعة «أي أف أيه»، إلى جانب آنا كارين روزن، الرئيس التنفيذي لشركة «ساب» في دولة الإمارات، وبالمر لوكي مؤسس ومكتشف شركة «أوكلوس في آر»، وتولت إدارتها نوفر رامول، وهي مقدمة تلفزيونية في مؤسسة دبي للإعلام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز